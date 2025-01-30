Глава Минтранса пообещал Путину закончить строительство ВСМ "точно в срок"

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 30 января министр транспорта Роман Старовойт отчитался о том, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом идет "по графику". При этом министр назвал проект "очень сложным". Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

"Я возглавляю проектный офис по поручению Правительства Российской Федерации, поэтому думаю, что точно в срок будет построена эта линия," - добавил Старовойт.

Вопроса строительства ВСМ во время встречи с президентом 27 января также касался губернатор Петербурга Александр Беглов. Он сообщил, что город выделяет 30 млрд на проект. По его словам, работы над проектов идут без проблем. Магистраль планируют запустить к началу 2028 года.

Напомним, соглашение о строительстве ВСМ было подписано в июле 2024 года. Строительство будет осуществляться по концессионной схеме. Проектом займется компания "ВСМ Две столицы", капитал которой будет состоять из средств РЖД и регионов, через которые пройдет магистраль. При этом, согласно городскому бюджету на 2025 и плановому периоду 2026-2027 годов, Петербург ежегодно будет выделять по 10 млрд на проект.

Отметим, что 16 января стало известно, что комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга утвердил внешний облик терминала ВСМ, который планируют построить рядом с Московским вокзалом.

фото с сайта Кремля