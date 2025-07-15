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Новости 15 июля 2025, 17:28

В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за наезда самокатчицы на прохожую

фото ЗакС политика В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за наезда самокатчицы на прохожую

ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), из-за наезда на прохожую электросамоката, которым управляла несовершеннолетняя девушка, сообщили 15 июля в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 12 июля. Девушка на арендованном электросамокате врезалась в спину прохожей на Коломяжском проспекте. Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь. В рамках расследования уголовного дела следователи планируют выяснить в том числе, как несовершеннолетняя получила доступ к аккаунту для управления самокатом.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили "Фонтанке.ру", что самокат был изъят, а по факту происшествия было возбуждено административное дело о нарушении правил дорожного движения. 

Напомним, в Петербурге действует соглашение между Смольным и операторами кикшеринга, в соответствии с которым в городе выделены зоны, где нельзя ездить на арендных СИМ, зоны с ограничением скорости, а также установлен запрет на парковку СИМ в четырех исторических районах города. В конце июня стало известно, что кикшеринги будут платить в бюджет Петербурга по 1 000 рублей за каждый самокат в сезон.

фото ЗАКС.Ру


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