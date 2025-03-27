Комтранс заключил соглашение о правилах работы кикшеринга на 2025 год

Петербургский комитет по транспорту заключил с операторами кикшеринга новое соглашение о правилах работы сервисов на территории города в 2025 году, сообщила 27 марта пресс-служба ведомства. Документ подписали зампредседателя комтранса Михаил Казаков и представители Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс GO".

В новом соглашении указывается необходимость всех кикшеринговых компаний вступить в Ассоциацию, которую планируют создать для решения социальных проблем. Также предусмотрено совершенствование системы штрафов за нарушение пользователями сервисов правил дорожного движения. Помимо этого, стороны намерены развивать систему верификации арендаторов электросамокатов, в том числе через портал "Госуслуги". В соглашении также закрепляется приостановка возможности арендовать средство индивидуальной мобильности при ухудшение погодных условий.

Планируется разработать перечень мест стоянок электросамокатов на территории Петербурга и утвердить единое оформление мест их размещения.

"Это позволит решить нам одну из наболевших проблем - разбросанных на тротуарах, площадях и дорогах средств индивидуальной мобильности. Они не должны мешать передвижению пешеходов и автомобилистов. Их нужно парковать в специально отведенных для этого местах", - прокомментировал инициативу Михаил Казаков.

В документе сохранили 36 зон, где управление электросамокатами полностью запрещено, 175 локаций, где действует ограничение скорости до 15 км/ч, и семь локаций, где нельзя ездить быстрее 10 км/ч. Также остался в силе запрет на парковку СИМ в четырех районах города – Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском.

Как отметили в публикации комтранса, соответствующие соглашения между городом и компаниями заключаются с 2021 года.

В этом году сезон кикшеринга стартовал 8 марта. Электросамокаты появились на улицах города еще 5 марта, но комтранс обратился обратился к операторам с просьбой отложить возможность аренды до наступления благоприятных погодных условий.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру