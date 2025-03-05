Запуск сезона кикшеринга в Петербурге могут отложить из-за непогоды

Комитет по транспорту Петербурга предложил операторам кикшеринга перенести старт сезона аренды электросамокатов из-за неблагоприятных погодных условий для предотвращения ДТП, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующее письмо комтранс уже направил компаниям, предоставляющим услуги проката. Петербуржцев также призвали ответственно подходить к вопросам безопасности и воздержаться от использования самокатов во время гололёда и снегопадов.

До этого комитет и операторы кикшеринга договорились запустить сезон в период с 3 по 10 марта. Как пишет "Фонтанка.ру", днем в среду, 5 марта, петербуржцы начали замечать на улицах постепенное появление электросамокатов, например, на Комендантском проспекте или у станции метро "Удельная". При этом арендовать транспорт пока нельзя.

Напомним, что в комитете по транспорту Петербурга заявили, что в 2025 году кикшеринговые компании будут работать по старым правилам. Это означает, что запрет на парковку арендных электросамокатов сохранится в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах, а также продолжит действовать зонирование для средств индивидуальной мобильности.

Фото: ЗАКС.Ру