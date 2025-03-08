Кикшеринговые компании вновь открыли сезон самокатов

Средства индивидуальной мобильности вновь стали доступны для аренды, сообщил Telegram-канал "Начальник транспортного цеха". На этот раз кикшеринговые компании смогли договориться с комитетом по транспорту.

Комтранс утвердил вместе с операторами аренды правила сдачи элктросамокатов в аренду на ближайшие дни. Доступ к СИМ петербуржцы получат только при условии, что температура на улице выше +1 градуса, а также при отсутствии осадков. Кикшеринговые компании обязаны отключать возможность арендовать самокаты в случае если на улице идет снег или дождь либо же сильное похолодание. Также операторы согласились приостанавливать аренду СИМ в ночное время и ограничить возможность управлять самокатом возле рек и на возвышенностях.

Приложения для аренды будут напоминать пользователям о необходимости соблюдать осторожность при управлении средством.

Напомним, что впервые в этом году электросамокаты были замечены на улицах города 5 марта. Тогда же стало известно, что комтранс обратился к операторам с просьбой отложить начало "самокатного" сезона. Однако возможность арендовать СИМ стала доступна уже на следующий день. Вечером 6 марта кикшеринговые компании все-таки заявили о временной остановке аренды электросамокатов до наступления сухой погоды.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру