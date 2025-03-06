В Петербурге все-таки стартовал сезон кикшеринга

С 6 марта в Петербурге вновь стало возможно арендовать электросамокаты, об этом пишет "Фонтанка.ру".

Еще 5 марта самокаты появились в разных районах города, однако арендовать их было нельзя. Сейчас они стали отображаться в мобильных приложениях и стали доступны для петербуржцев. Некоторые горожане уже воспользовались этим видом транспорта.

По данным издания, количество самокатов на улицах города останется примерно на уровне прошлого года. Как рассказывал председатель Законодательного собрания Александр Бельский, в 2024 году в городе было около 47 тысяч электросамокатов.

Напомним, что 5 марта комитет по транспорту Петербурга рекомендовал кикшеринговым компаниям повременить со стартом сезона аренды электросамокатов из-за неблагоприятных погодных условий в городе. Также в ведомстве попросили петербуржцев воздержаться от катания на самокатах во время плохой погоды.

Фото: ЗАКС.Ру