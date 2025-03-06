Комтранс: Кикшеринговые компании согласились отложить начало сезона

Кикшеринговые компании приняли к сведению рекомендации петербургских чиновников из комитета по транспорту и согласились отложить начало сезона аренды электросамокатов, сообщили в комтрансе 6 марта. Бизнес сообщество в лице трех операторов компании "Яндекс GO", "МТС Юрент" и "Вуш" решило дождаться сухой погоды.

"С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и травмирования участников дорожного движения все операторы выразили готовность поставить на паузу работу СИМ. Самокаты останутся на улицах Петербурга. При этом услуга будет недоступна до наступления благоприятной погоды", - говорится в сообщении комтранса.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что некоторые самокаты стали доступны для аренды. Также корреспондент ЗАКС.Ру утром обратил внимание, что средства индивидуальной мобильности начали появляться у станций метро. Ранее в администрации города призывали предпринимателей отложить запуск аренды на более поздний срок из-за непогоды.

Всего в этом году, по оценке Смольного, в городе будут доступны для аренды порядка 42 тысяч электросамокатов. Сейчас городские власти думают об усложнении процедуры аренды таких СИМ. В частности, предлагается предоставлять доступ к кикшерингу через "Госуслуги". Так чиновники намерены бороться с недобросовестными водителями и сократить число ДТП. Также по инициативе губернатора в центральных районах Петербурге сохраняется запрет на парковку арендованных самокатов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру