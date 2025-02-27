В Петербурге могут усложнить доступ к аренде электросамокатов

Власти Петербурга рассматривают новые меры для повышения безопасности использования электросамокатов, об этом 27 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту города.

Вопрос обсуждался на встрече чиновников с представителями кикшеринговых компаний. Одно из предложений – верифицировать пользователей аренды через региональный портал "Госуслуги".

Помимо ужесточения доступа к аренде, власти предложили ввести образовательную программу по правилам управления электросамокатами для студентов колледжей. Курс с видеоуроками и тестами уже разработан и проходит согласование в Минпросвещения.

Также обсуждалось создание ассоциации операторов кикшеринга. Организация могла бы контролировать парковки самокатов, вести реестр нарушителей ПДД и запустить горячую линию для жалоб на пользователей и сервисы аренды.

Напомним, что 24 февраля на заседании парламентской комиссии по транспорту петербургские депутаты обсудили с представителями силовых структур и курьерских организаций проблему езды курьеров на электровелосипедах по тротуарам. Петербургская полиция и комитет по транспорту поддержали идею запрета передвижения электровелосипедов по тротуарам, так как многие из них по закону приравниваются к мопедам. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру