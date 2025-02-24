В Заксобрании обсудили будущее электровелосипедов на тротуарах

Фото ЗАКС.Ру

На заседании парламентской комиссии по транспорту 24 февраля состоялся разговор депутатов и чиновников с сотрудниками силовых структур и представителем курьерских организаций на тему дальнейшего регулирования езды курьеров на электровелосипедах по тротуарам. Не все стороны оказались довольны итогами беседы.

Петербургские депутаты с подачи спикера Законодательного собрания Александра Бельского поставили перед собой задачу разобраться с движением курьеров на электровелосипедах по тротуарам, чтобы свести к минимуму случаи травмирования пешеходов. По данным МВД, за девять месяцев 2024 года в ДТП с участием электровелосипедов и схожих агрегатов пострадали более 900 человек, а 25 человек - погибли. Разработка предлагаемых мер, которые должны изменить ситуацию в Северной столице, легла на плечи председателя комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексея Цивилева. Для него это уже не первая попытка наладить диалог с курьерскими службами - до этого в парламенте пытались урегулировать курьеров на электросамокатах.

На сегодняшнее заседание, пожаловался Цивилев, представители шеринговых организаций не пришли. Более того, ими не были выполнены прежние договоренности. Примерно год назад комиссия договорилась с бизнесом по некоторым вопросам безопасности, которые обе стороны, и чиновники, и бизнес, хотели решать сообща.

- Прошел год, как вы видите, они не то, что "не отработали", они сбежали с нашего заседания. Никто из них не пришел. Прислали Митюкова Александра Михайловича, председателя МАКС [Межрегиональная ассоциация курьерских служб]. Сказали, он готов ответить на все вопросы, - объявил в начале заседания Цивилев.

В петербургской полиции поддерживают идею о запрете езды на велосипедах с электромотором по тротуарам. Сотрудники ведомства периодически проводят образовательные беседы с водителями таких устройств на тему безопасности дорожного движения. Также в Главке отмечают, что далеко не каждый "электровелосипед" таковым является. Часть агрегатов по действующему законодательству попадают под определение мопед и требуют наличия соответствующей категории водительских прав. В Москве, например, при проверочных мероприятиях выяснили, что порядка 80% курьеров передвигается именно на мопедах. Комитет по транспорту Смольного тоже выступает за ограничения для электровелосипедов.

В своем выступлении глава МАКС Александр Митюков заявил, что в Петербурге насчитывается порядка 14 тысяч курьерских электровелосипедов, примерно 85% из них находятся в частной собственности, а шеринговых - всего 15%. С "корпоративными" велосипедами проблем с контролем меньше - они стандартизированы и на них действуют различные ограничения, например, по скорости. Урегулировать остальные агрегаты затруднительно.

Митюков неоднократно повторял, что представляет "ответственный" бизнес, который заинтересован в том, чтобы обеспечить безопасность на дорогах, однако, как он сам подчеркивал, сейчас нет нормы, которая запрещала бы курьерам передвигаться по тротуарам. Без нормативного акта, по его словам, принять какие-либо дополнительные меры не получится. Также он рассказал, как компании собственными силами тестируют водителей велосипедов на знание правил дорожного движения.

Главный специалист отдела ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" Дмитрий Попов оказался недоволен услышанным от представителя МАКС в части соблюдения ПДД курьерами. Он поделилися личным опытом взаимодействия с водителями электровелосипедов. Будучи за рулем авто, Попов неоднократно оказывался в ситуации, когда ему навстречу по дороге с односторонним движением двигались курьеры, создавая опасную ситуацию. Также представитель ДОДД скептически отнесся к "невозможности" обязать курьеров размещать регистрационный знак на свое транспортное средство.

- На все, что я услышал, к сожалению, вынужден комментарий дать одним словом: какая-то шляпа. Нам здесь парят мозги, рассказывая о том, что в рамках внутреннего правого акта они не могут установить обязательство о размещении регистрационных знаков, будь то шеринговый или личный способ доставки. Это не имеет значения, вы вправе в рамках гражданского правового акта потребовать разместить регистрационный знак, который вы можете сделать и заставить обязать его установить, - заявил Попов.

В конце заседания парламентарии утвердили проект обращения к министру транспорта Роману Старовойту с просьбой внести некоторые изменения в ПДД. Региональному парламенту не хватает полномочий, чтобы самостоятельно устанавливать желаемые требования на территории Петербурга. Депутаты намерены попросить ввести понятие "электровелосипед", а также разрешить передвигаться на них на тротуарах только в исключительных случаях. Также парламентарии хотят предложить ограничить скорость движения по тротуарам на таких устройствах до 10 км/ч.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру