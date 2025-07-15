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Новости 15 июля 2025, 15:43

Бельский спустился на третье место в медиарейтинге глав парламентов

фото ЗакС политика Бельский спустился на третье место в медиарейтинге глав парламентов

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский занял третье место в рейтинге глав региональных парламентов от "Медиалогии" по итогам июня, сообщила 15 июля пресс-служба компании. 

На первом месте медиарейтинга, как и месяцем ранее, оказался спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. А на вторую строчку, которую с марта 2025 года занимал Бельский, поднялся в июне глава Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Главе петербургского парламента в этот раз досталась "бронза". 

В первом месяце лета Бельский упоминался в СМИ, в частности, в связи с подписанием плана законотворческой работы с губернатором Петербурга Александром Бегловым, вручением аттестатов и медали "За особые успехи в учении" выпускникам школ, а также участием в церемонии открытия новой пожарно-спасательной части.  

Кроме председателя петербургского Заксобрания ни один глава регионального парламента из СЗФО не смог попасть в первую десятку рейтинга. Однако спикер парламента Ленинградской области Сергей Бебенин за июнь поднялся в медиарейтинге на 13 позиций — теперь он занимает 35-е место. 

Напомним, 10 июля "Медиалогия" опубликовала рейтинг  упоминаемости глав регионов в СМИ. Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам прошлого месяца занял седьмое место

фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 






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