В суде озвучили показания гражданского мужа депутата Раховой

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На заседании Калининского районного суда Петербурга по уголовному делу в отношении депутата Заксобрания Елены Раховой о фиктивном трудоустройстве в школе № 619 озвучили данные свидетеля Григория Колотова. Он является гражданским мужем Раховой. На допросе следователей он рассказал, как в 2009 попросил будущего депутата помочь с работой для дочери его знакомой.

Государственный обвинитель уже не в первый раз пытался огласить показания Григория Колотова. До этого против этого выступали Рахова и ее адвокат Марк Павлов. Сам Колотов на повестки в суд никак не реагировал. В прошлый раз суд даже согласился прибегнуть к услугам ФССП для обеспечения явки свидетеля в суд. Приставам не удалось найти его по известным адресам.

На заседании 15 июля ни Рахова, ни Павлов не стали возражать против оглашения показаний Колотова. Со следователями он общался в июле 2023 года. Во время допроса он заявил, что проживает с Раховой, рассказал представитель прокуратуры на заседании. Судя по озвученным показаниям, Колотов и Рахова познакомились в 2000-х годах. Изначально они сошлись по рабочим вопросам, однако позже сблизились.

- Между нами сложились хорошие, теплые отношения. Охарактеризовать Рахову могу исключительно с положительной стороны. В настоящее время между нами фактически супружеские отношения, мы живем вместе. Я знаю ее как порядочного, честного человека, - озвучивал показания Колотова представитель прокуратуры.

В тех же показаниях Колотов упомянул, что действительно обращался к Раховой в 2009 году с просьбой помочь в трудоустройстве дочери его знакомой Елены Белой. При этом он полагал, что девушка все же будет выходить на работу.

- Да, просил [Рахову трудоустроить дочь знакомой]. Могу пояснить, что это было в 2009 году. Ко мне обратилась Белая, которая сообщила мне, что ее дочь сидит дома, замкнутая, ни с кем не общается, ничем не занимается. В связи с чем просила оказать помощь в трудоустройстве ее дочери. <...> Обратился к Раховой. Она на тот момент являлась заместителем главы администрации Калининского района. Я сообщил Раховой, что у меня имеется человек, которому надо помочь с трудоустройством, - продолжал прокурор.

Отметим, показания Колотова совпадают с тем, что рассказывала сама Белая на судебном заседании в апреле 2025 года. По данным материалов дела, ее дочь Алла Белая числилась работником школы с 2009 по 2016 год. На принадлежащую ей банковскую карту из бюджета перечислили порядка 2,3 млн рублей, посчитали следователи.

На допросе Колотов оставил без ответа вопросы, связанные с банковской картой, на которую ежемесячно поступала зарплата. Он ссылался на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя или своих близких. Этой нормой права он пользовался при вопросе о том, передавал ли он эту карту Раховой или кому-либо ещё.

Колотов большую часть жизни проработал на предприятии "Норд-Овощ". Там он трудился с 1982 года и по настоящее время. В 1994 году он возглавил организацию. Сейчас он пребывает на почетной пенсии в качестве советника гендиректора компании. Также с 1996 года он является президентом Ассоциации плодоовощных оптово-розничных организаций города. Также он состоял во множестве различных отраслевых совещательных органов при правительстве Петербурга. Работу в отрасли он начал еще в доперестроечные времена.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручает Григорию Колотову почетный знак "Лучший работник торговли и услуг в Петербурге" в марте 2022 года. Фото районной администрации Калининского района.

Из материалов дела следует, что из всех "мертвых душ" в школе № 619, а таких следователи насчитали около шести, Рахова могла быть как-то связана только с одним человеком. Вместе с Раховой на скамье подсудимых находятся еще три человека: бывший директор школы Ирина Байкова, ее заместитель Екатерина Коледина, а также специалист по кадрам Наталья Пустильник. Экс-сотрудники образовательного учреждения, в отличии от Раховой, ранее заявили о признании вины.

Рахова стала первым депутатом Законодательного собрания седьмого созыва, которая стала фигурантом уголовного дела. Летом 2025 года силовики пришли за ее коллегой по фракции Олегом Милютой. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Сейчас парламентарий в СИЗО.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру