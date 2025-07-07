Успехи и неудачи муниципалов в отчете КТР

Комитет территориального развития представил результаты мониторинга социального и экономического положения в петербургских муниципалитетах за 2024 год. При его подготовке учитывались расходы муниципалов, в том числе на благоустройство и на развлекательные мероприятия, удельный вес участников этих событий, а также работа органов опеки и попечительства. Одним из итогов года назвали снижение доли затрат на содержание органов местного самоуправления.

Почем муниципалитеты народу

Согласно представленному отчету, в среднем по городу доля затрат муниципальных образований на содержание органов местного самоуправления составила в 2024 году 21,8 %. Это заметно меньше, чем в 2023 году, когда муниципалы выделили на аналогичные цели 27 % от имеющихся средств.

Как и годом ранее, первенство здесь принадлежит МО "Посадский", который потратил 70 % собственного бюджета на содержание МСУ. Стоит отметить, что полученная цифра оказалась меньше тех 74,6 %, которые были использованы в 2023 году.

Места в первой тройке также получили МО "Дворцовый округ" (63,6 % от всех бюджетных трат) и МО "Гражданка" (60,3 %). Смещенный ныне с пьедестала МО "Аптекарский остров" сократил соответствующие затраты с 74,5 % до 56,6 % за год, а вот МО "Литейный округ", наоборот, их только нарастило. Если в 2023 году на содержание органов МСУ здесь использовали 50,5 % казны, то в 2024-м — уже 52,8 %.

Наименее притязательными в этом плане оказались муниципалы МО "Поселок Белоостров", где на себя потратили только 7,2 % местного бюджета. Чуть больше потребовалось их коллегам из МО "Поселок Репино" (7,3 %) и МО "Город Петергоф" (8,3 %).

Средняя оценка качества управления бюджетным процессом составила 84,9 балла. По итогам 2023 года она составляла 85,7 балла. Здесь лидируют МО "Город Кронштадт" (97,9 балла), МО № 65 (96,1 балла) и МО "Финляндский округ" (96 баллов). В аутсайдерах оказались МО "Смольнинское" (45,9 балла) и МО "Лиговка-Ямская" и МО "Литейный округ", каждое из которых набрало по 50 баллов ровно.

Отдельно в КТР представили суммы расходов на содержание МСУ в пересчете на одного жителя муниципального образования. Здесь, и с большим отрывом, верхушку рейтинга оккупировали малонаселенные поселки в черте города. К примеру, в МО "Поселок Серово" этот показатель равняется 31,5 тысячи рублей, а в МО "Поселок Ушково" — 15,7 тысячи. Если же обратиться к менее отдаленным муниципалитетам, то пальму первенства следует отдать МО "Дворцовый округ", где затраты составили 3,2 тысячи рублей в пересчете на каждого жителя. На каждого обитателя МО "Морские ворота" приходится по 2,2 тысячи рублей. Уже упоминавшиеся МО "Посадский" и МО "Аптекарский остров" ограничились 1,6 тысячи на человека.

На другом конце списка оказались МО "№65", МО "Южно-Приморский" и МО "Поселок Шушары", где на каждого обитателя выходит от 320 до 350 рублей.

Траты на благоустройство, зрелища и спорт

Заметную строку муниципальных расходов традиционно составляют средства, используемые на благоустройство и на проведение различных мероприятий — от увеселительных до патриотических. Разумеется, что при проведении мониторинга комитет также не обошел вниманием и эту отрасль.

Среди прочего, учитывалась доля контрактов в сфере благоустройства, заключенных с частными компаниями. Абсолютными 100 % здесь отметились 93 муниципалитета из 111, существующих в Петербурге. В то же время МО "Кронверкское", МО "Посадский" и МО "Поселок Репино" не заключили в 2024 году с частниками ни одного такого контракта, следует из представленного документа.

В пересчете на каждого жителя наибольшие затраты на благоустройство наблюдаются в поселках Курортного района. Так, в МО "Поселок Белоостров" они составляют 58 тысяч, а в Репино — 56 тысяч рублей на человека. Можно упомянуть, например, и МО "Поселок Александровская" с его 21,3 тысячами, либо же МО "Поселок Петро-Славянка" (19,4 тысячи) с МО "Поселок Усть-Ижора" (15,4 тысячи рублей). Расположенные в Красносельском районе МО "Горелово" и МО "Город Красное Село" тратили на благоустройство по 8 тысяч и 4,9 тысячи рублей в пересчете на каждого жителя соответственно.

Хуже всего дела обстоят в "Посадском", где затраты на благоустройство составляют по 130 рублей на человека.

Окраинные поселки также отличаются масштабными затратами на проведение праздников, зрелищных, спортивных и иных мероприятий. Так, в МО "Поселок Комарово" на каждого жителя приходилось по 6,9 тысячи использованных на эти цели рублей. Если же отмести в сторону эти образования, то наибольшими результатами способен похвастаться заметно более многолюдный Петергоф, где на каждого жителя тратили по 1,1 тысячи рублей. К слову, в островном МО "Кронштадт" приходилось по 80 рублей — столько же, сколько в "Аптекарском острове". Самыми скромными оказались траты в МО "Сенной округ" и МО "Введенский", где на проведение мероприятий тратили по 40 рублей на жителя.

Но не только направления расходов попали под прицел КТР. Составители отчета также обращали внимание на то, какая доля заключенных муниципалами контрактов проводилась на конкурсной основе.

В этом случае разброс оказался не столь заметен, хотя и тоже впечатляющ. В МО "Васильевский" конкурсные процедуры проводились в 98,8 % случаев, в Белоострове — в 97,9 %. Муниципалы поселка Ушково пошли еще дальше и заключили все 100 % контрактов на конкурсной основе.

При этом в МО "Морские ворота" доля подобных контрактов составила лишь 6,1 % от общего числа. Вдвое чаще прибегали к конкурсным процедурам в МО №78: там это произошло в 12,2 % случаев.

В среднем муниципалитеты прибегали к конкурсной процедуре в 84,4 % случаев, что превышает показатели 2023 года (82 %). Выросло и число контрактов на благоустройство, заключенных с частными предприятиями. В 2024 году их доля составила 96,3 % против 92,9 % годом ранее.

Муниципальные мероприятия и их участники

Изрядная часть исследования посвящена подсчету удельной доли жителей, принявших участие в различных мероприятиях, организуемых муниципалами. Если верить официальным данным, то разброс здесь наблюдался солидный.

Всего муниципалов оценивали по доле участников, посетивших четыре разных вида событий. Это, отдельно, праздники и зрелища, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, физкультурные и спортивные, а также досуговые мероприятия. В каждом из списков можно было видеть муниципалитеты со 100 %-ной вовлеченностью жителей.

Так, абсолютным охватом местных отметились праздники в МО "Малая Охта", в Петергофе, в Комарово, в МО "Поселок Смолячково" и в МО "Поселок Усть-Ижора". Все население поселка Ушково поучаствовало в организованных муниципалами военно-патриотических мероприятиях. Поголовную приверженность физкультуре и спорту показали жители Комарово и Репино. Помимо этого, аналогичную заинтересованность к досуговым мероприятиям проявило население уже упомянутых Комарово, Усть-Ижоры и Малой Охты.

На фоне подобного ажиотажа довольно бледно выглядят результаты работы других муниципалитетов. Например, праздники в МО "Балканский" посетили только 2,4 % жителей, а интерес к военно-патриотическому воспитанию проявили только 0,04 % обитателей МО "Сампсониевское" и 0,05 % жителей МО "Княжево". Досуговые мероприятия в МО "Звездное" привлекли 0,5 % местных обитателей, и совсем никого — спортивные и физкультурные мероприятия в "Аптекарском острове", в МО "Невская застава" и МО "Екатерингофский".

Вообще же комитет отчитался о том, что за год удельный вес участников всех четырех видов мероприятий вырос в муниципалитетах Петербурга. Праздники в среднем посетили 30,9 % жителей, в то время как в 2023 году их доля составила 30 %. Военно-патриотические мероприятия привлекли 12,9 % (годом ранее 12,5 %), физкультурные и спортивные — 13 % (годом ранее 12,7 %), досуговые — 22,4 % против 20,7 % в 2023 году.

Комитетская опека над опекой и другие вопросы

В числе стоящих перед муниципалами задач находятся, в том числе, вопросы опеки и попечительства. Наибольшей долей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в 2024 году, отметились МО "Остров Декабристов" (0,8 % от общего количества детей в муниципалитете), МО "Коломна" (0,7 %) и МО "Екатерингофский" (0,6 %). В то же время в 21 муниципальном округе вовсе не нашлось таких детей.

Всего по городу в 50 МО удалось передать на воспитание в семьи 100 % выявленных в 2024 году детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И наоборот, в четырех муниципалитетах их доля не превысила нуля. В 73 муниципалитетах все без исключения родители, получившие заключение о возможности стать усыновителями или опекунами, реализовали эту возможность. В то же время в четырех МО никто из одобренных потенциальных усыновителей или опекунов не взял ребенка на воспитание.

Если говорить о среднем значении по городу, то доля выявленных органами опеки в 2024 году детей-сирот и детей без попечения родителей составила 0,1 % от общего количества несовершеннолетних.

В 96 муниципалитетах в срок были отработаны все обращения, поступившие через портал госуслуг. В случае с порталом "Наш Санкт-Петербург" исполнительская дисциплина оказалась не столь велика: полностью отработали поступившие обращения только сотрудники 12 муниципалитетов. Самый низкий показатель в этом случае продемонстрировало МО "Московская застава", где отработали только 4,4 % полученных на сайте обращений.

Наконец, еще одним показателем стало соотношение муниципальных газет к количеству жителей округа. Здесь рекордсменом стало МО "Горелово", где на каждого обитателя округа приходится по 12,3 экземпляра официального издания. Обеспечены печатными СМИ также жители МО "Город Ломоносов" (8,7 экземпляра) и МО "Лахта-Ольгино" (8,3 экземпляра). В то же время в МО "Екатерингофский" и МО "Красненькая речка" на каждого жителя не приходится ни одного экземпляра муниципального издания, говорится в отчете КТР.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру