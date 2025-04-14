На заседании по делу Раховой допросили мать одной из "мёртвых душ"

Суд 14 апреля продолжил допрашивать свидетелей по делу о мошенничестве с "мертвыми душами" в школе № 619, обвиняемой по которому, в том числе, проходит депутат Заксобрания Елена Рахова. Сегодня на заседании выступила мать одной из "сотрудниц" школы, которая хотела найти работу для своей дочери. У дочери были другие планы. Подробнее — в материале ЗАКС.Ру.

В Калининском районном суде Петербурга 14 апреля допросили трех человек, которые на своем опыте смогли ознакомиться с порядком трудоустройства в школе № 619. На скамье подсудимых в это время сидели сотрудники школы: директор Ирина Байкова, руководитель отдела кадров Наталья Пустильник и еще одна сотрудница Екатерина Коледина. Также среди фигурантов числится депутат Заксобрания Елена Рахова, которая в прошлом трудилась в администрации Калининского района.

Первыми давать свидетельские показания вызвали бухгалтера Елену Белую. В 2009 году она решила найти работу для своей дочери, которая на тот момент недавно окончила учебное заведение и ничем не занималась. Мать хотела поспособствовать социализации дочери. В поисках вариантов она обратилась к своему старому знакомому Григорию Колотову, с которым находилась в дружеских отношениях еще со времен работы на некой овощебазе. Речь шла о полном тезке президента Ассоциации плодоовощных оптово-розничных организаций Петербурга.

- Нигде не работала, школу закончила. Я попросила своего знакомого, что, если будет какая-то возможность где-то… Как такая возможность будет, пристроить ее. Ну, через какое-то время такая возможность представилась. Он дал телефон, позвонить, договориться. Что я и сделала, - рассказала Белая.

Телефон, который ей дали, принадлежал работнице школы Наталье Пустильник. Она, напомним, в этот момент находилась в зале заседания. Впрочем, Белая, по ее словам, не была с ней знакома. Уже после оформления всех необходимых документов и выдачи банковской карты начать работу дочь Белой не смогла, потому что "забастовала". Банковскую карту, по словам свидетеля, было решено вернуть Колотову.

- Ну просто не встала с дивана, как говорится, - пояснила Белая.

Напомним, по мнению гособвинителя, Анну Белую, дочь Елены Белой, на работу якобы привлекла Елена Рахова — такие данные звучали, когда прокурор зачитывал обвинение. За все время на банковскую карту Белой, по подсчетам следователей, было зачислено порядка 2,3 млн рублей.

Не смогла приступить к работе и другая "сотрудница" школы Елена Резепова. Она откликнулась на вакансию секретаря школы. Она принесла в отдел кадров необходимые документы, а позже ей пообещали перезвонить. Правда, звонка из школы она так и не получила, а на вопрос прокурора, была ли она вообще трудоустроена, Резепова ответила, что не знает. Фактически трудовую деятельность она не вела.

- Потом, когда я уже решила, что не буду работать, у меня ребенок стал болеть часто, я решила забрать [банковскую] карту и поехала за документами в школу. Документы были не готовы, а карту я оставила — зачем она мне нужна. На стол положила и ушла, - рассказала Резепова.

В обвинительном заключении говорилось, что на эту карту, которую Резепова оставила в кабинете школы, поступил 1,3 млн рублей.

Напомним, всего, по данным следствия, в школу было устроено шесть человек, которые якобы числились там исключительно на бумаге. Ущерб бюджету образовательного учреждения мог составить более 20 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру