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Новости 14:52

На заседании по делу Раховой допросили мать одной из "мёртвых душ"

фото ЗакС политика На заседании по делу Раховой допросили мать одной из "мёртвых душ"

Суд 14 апреля продолжил допрашивать свидетелей по делу о мошенничестве с "мертвыми душами" в школе № 619, обвиняемой по которому, в том числе, проходит депутат Заксобрания Елена Рахова. Сегодня на заседании выступила мать одной из "сотрудниц" школы, которая хотела найти работу для своей дочери. У дочери были другие планы. Подробнее — в материале ЗАКС.Ру. 

В Калининском районном суде Петербурга 14 апреля допросили трех человек, которые на своем опыте смогли ознакомиться с порядком трудоустройства в школе № 619. На скамье подсудимых в это время сидели сотрудники школы: директор Ирина Байкова, руководитель отдела кадров Наталья Пустильник и еще одна сотрудница Екатерина Коледина. Также среди фигурантов числится депутат Заксобрания Елена Рахова, которая в прошлом трудилась в администрации Калининского района. 

Первыми давать свидетельские показания вызвали бухгалтера Елену Белую. В 2009 году она решила найти работу для своей дочери, которая на тот момент недавно окончила учебное заведение и ничем не занималась. Мать хотела поспособствовать социализации дочери. В поисках вариантов она обратилась к своему старому знакомому Григорию Колотову, с которым находилась в дружеских отношениях еще со времен работы на некой овощебазе. Речь шла о полном тезке президента Ассоциации плодоовощных оптово-розничных организаций Петербурга. 

- Нигде не работала, школу закончила. Я попросила своего знакомого, что, если будет какая-то возможность где-то… Как такая возможность будет, пристроить ее. Ну, через какое-то время такая возможность представилась. Он дал телефон, позвонить, договориться. Что я и сделала, - рассказала Белая. 

 

Телефон, который ей дали, принадлежал работнице школы Наталье Пустильник. Она, напомним, в этот момент находилась в зале заседания. Впрочем, Белая, по ее словам, не была с ней знакома. Уже после оформления всех необходимых документов и выдачи банковской карты начать работу дочь Белой не смогла, потому что "забастовала". Банковскую карту, по словам свидетеля, было решено вернуть Колотову. 

- Ну просто не встала с дивана, как говорится, - пояснила Белая. 

Напомним, по мнению гособвинителя, Анну Белую, дочь Елены Белой, на работу якобы привлекла Елена Рахова — такие данные звучали, когда прокурор зачитывал обвинение. За все время на банковскую карту Белой, по подсчетам следователей, было зачислено порядка 2,3 млн рублей. 

Не смогла приступить к работе и другая "сотрудница" школы Елена Резепова. Она откликнулась на вакансию секретаря школы. Она принесла в отдел кадров необходимые документы, а позже ей пообещали перезвонить. Правда, звонка из школы она так и не получила, а на вопрос прокурора, была ли она вообще трудоустроена, Резепова ответила, что не знает. Фактически трудовую деятельность она не вела. 

- Потом, когда я уже решила, что не буду работать, у меня ребенок стал болеть часто, я решила забрать [банковскую] карту и поехала за документами в школу. Документы были не готовы, а карту я оставила — зачем она мне нужна. На стол положила и ушла, - рассказала Резепова. 

В обвинительном заключении говорилось, что на эту карту, которую Резепова оставила в кабинете школы, поступил 1,3 млн рублей. 

Напомним, всего, по данным следствия, в школу было устроено шесть человек, которые якобы числились там исключительно на бумаге. Ущерб бюджету образовательного учреждения мог составить более 20 млн рублей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рахова Елена Алексеевна 




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