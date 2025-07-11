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Новости 11 июля 2025, 19:11

Суд в Петербурге прекратил дело о рисунках на доме-памятнике из-за примирения сторон

фото ЗакС политика Суд в Петербурге прекратил дело о рисунках на доме-памятнике из-за примирения сторон

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч.1 ст.243 УК РФ) в отношении петербуржца, нанесшего рисунки на историческое здание в Свечном переулке, сообщила 11 июля Объединенная пресс-служба судов города. 

По данным пресс-службы, рисунки, сделанные черной краской, появились на здании "Дом А.Л. Сагалова" в конце декабря 2024 года. Ремонт и восстановление окраски фасада обошлись коммунальщикам в 5,5 тысячи рублей. 

По части 1 ст. 243 УК РФ фигуранту дела грозили штраф до 3 млн рублей, принудительные или обязательные работы, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Во время заседания защитник подсудимого ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Представители потерпевшей стороны это ходатайство поддержали, сообщив, что фигурант дела раскаялся, полностью возместил ущерб и активно помогал разобраться в ситуации. Отметим, суд вынес решение о прекращении дела 9 июля. 

Напомним, в июне Следственный комитет заявлял о проведении процессуальной проверки по ст. 243 УК РФ  из-за появления разноцветной пластилиновой головы у поврежденной статуи доходного дома Кирилловых на Большой Пушкарской улице. 

фото ЗАКС.Ру


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