Ярмарка фиктивных вакансий: В суде по делу Раховой зачитали обвинение

Фото ЗАКС.Ру

Прокуратура рассказала, что стало поводом для уголовного дела в отношении депутата петербургского парламента Елены Раховой и трех работников школы №619, в которой, по мнению гособвинителя, несколько лет работали "мертвые души". Ущерб бюджету образовательного учреждения от фиктивного трудоустройства может превышать 24 млн рублей. Большинство фигурантов вину признали, но не все.

На заседании по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в Калининском районном суде 23 декабря представитель прокуратуры озвучил обвинение в адрес бывшего директора школы №619 Ирины Байковой, ее заместителя Екатерины Колединой, а также специалиста по кадрам Натальи Пустильник и депутата Законодательного собрания от фракции "Единая Россия" Елены Раховой. Последняя до перехода на работу в парламент была первым заместителем главы Калининского района, на территории которого и находится школа №619.

Согласно озвученным материалам дела, фигуранты дела якобы разработали план вменяемого преступления и распределили преступные роли: Байкова должна была осуществлять общий контроль, Рахова - вовлекать иных лиц для трудоустройства, а Пустильник якобы занималась непосредственно трудоустройством и оформлением новых сотрудников. В частности, в ее зону ответственности входило оформление всех сопутствующих бумаг: о приеме на работу, заполнения рабочих табелей и решений об увеличении окладов.

Всего в суде прозвучали имена шести "фиктивных" работников школы. По версии следствия, первого такого сотрудника якобы могла "приискать" Рахова в декабре 2009 года. Анна Белая, как и другие "мертвые души", была оформлена на техническую должность. "Проработала" в школе она по январь 2016 года. За это время ей на банковскую карту пришло порядка 576 тысяч рублей. По версии прокурора, карта якобы находилась у Раховой. Белая успела дважды трудоустроиться в школу. Рахова, согласно материалам дела, пригласила ее на новую должность в ноябре 2017 года. Тогда она проработала до мая 2023 года и "заработала" 1,79 млн рублей. Больше всего кадров привлекла к работе Байкова, пока занимала пост директора. Так, с апреля 2011 года по март 2023 года в школе числилась Тамара Николаева. За 12 лет ей перевели на карту 10,3 млн рублей. С октября 2014 года по октябрь 2022 года по приглашению Байковой в школе был трудоустроен Антон Старшенко, который успел получить на свои счета 6,79 млн рублей, а с октября 2021 года по май 2023 года в образовательном учреждении якобы трудилась Елена Разепова, заработавшая 1,38 млн рублей. Также в школе работала домработница Байковой Лариса Кольцова с апреля 2018 года по август 2020. Она заработала 1,19 млн рублей. На суде рассказали, что замдиректора школы Коледина пригласила на работу некоего Николая Лукина, который проработал с декабря 2019 года по май 2023 года. Его доход за этот период составил не менее 3,32 млн рублей. Общий ущерб, по словам прокурора, составил не менее 24 млн рублей. По версии гособвинителя, банковские карты были в распоряжении участников мошеннической схемы, однако кто и как распоряжался деньгами - пока неизвестно.

Все, кроме Раховой, после оглашения материалов дела признали вину. Депутат решила высказать свою точку зрения на более поздней стадии судебного следствия, во время дачи показаний. Обвиняемые решили, что будут давать показания после оглашения всех материалов от гособвинителя.

Адвокат Раховой Марк Павлов заявил, что его доверительница особо не имеет каких-либо отношений с другими фигурантами дела. Она знакома с Байковой, однако ее деятельность на посту замглавы районной администрации не была связана с кадровыми вопросами в школе. Адвокат отметил, что по версии следствия, Рахова будто бы была причастна к мошенничеству даже в тот период, когда банковские карты "мертвых душ" уже были изъяты и находились в Следственном комитете.

- Ей [Раховой] вменен период, когда она была замом администрации Калининского района и уже депутатом Законодательного собрания. Удивительно, что ей тоже вменяется использование служебного положения, хотя ее служебное положение на эти действия никак повлиять не могло, - рассказал о нестыковках версии обвинения Павлов.

Судебное следствие продолжится уже в 2025 году. Следующее заседание назначили на 17 января. Первые сообщения о возбуждении уголовного дела появились еще год назад, весной 2023 года, однако по существу дело начали рассматривать лишь в ноябре 2024 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру