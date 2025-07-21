Кристина Черемных о работе "Зеленых", городских проблемах и полезных экопривычках

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С чего начать, чтобы внести свой вклад в экологическое благополучие Петербурга? На какие "горячие точки" на экокарте города нужно обратить внимание? Нужно ли получать специальное образование, чтобы заняться экологической повесткой? Эти и другие вопросы ЗАКС.Ру обсудил с руководителем отделения партии "Зеленые" в Петербурге Кристиной Черемных.

- Вы с февраля занимаете пост руководителя петербургского отделения партии "Зелёные". Как вы там оказались?

- На меня вышел федеральный совет партии и предложил возглавить региональное отделение. Я согласилась. Думаю, у меня уже сложилась определенная репутация в городе: мы все-таки давно работаем с городскими сообществами, с активистами по различным проблемам. С некоторыми уже дружим, и могу сказать, что следствие общественной деятельности — это когда ты знаешь людей, а люди тебя. Ну и я в политике не новенькая, уже, получается, 13 лет занимаюсь общественной работой. Кроме того, я являюсь муниципальным депутатом МО "Автово". Работаю на земле. Продолжаю работать общественным помощником в Заксобрании. Кроме того, у меня есть опыт партийной работы — 6 лет возглавляла аппарат регионального отделения "Справедливой России" в Петербурге. Поэтому знаю все процессы изнутри.

- То есть вам не пришлось резко менять вектор своей деятельности?

- Нет. Принципиальные для меня моменты остались.

- Вы уже обжились в новом объединении, какие первоочередные задачи стоят перед партией?

- Продолжаем решать организационные вопросы, активно привлекаем новых сторонников, запускаем новые партийные проекты (например, "Экорадар", "Экологичный юрист"), готовим законодательную инициативу. И мы на этом не планируем останавливаться. У нас еще много идей, но пока все карты не буду раскрывать.

У нас большой план городских мероприятий, мы уже провели немало экологических акций: субботники, посадки деревьев, и в "Чистых играх" участвовали, в различных квизах. Сотрудничаем с другими общественными организациями. Мы активно работаем с молодежью. Я считаю, что за молодежью будущее должно быть в политике, больше свежих идей. Пользуясь случаем, хотелось бы призвать с нами сотрудничать, объединять усилия. Вместе мы могли бы реализовать еще немало полезных инициатив для города.

- Сколько человек сегодня состоит в городском отделении? Десятки, сотни?

- К сожалению, пока не сотни, но я надеюсь, что в ближайшее время мы к этому приблизимся.

- А кто эти люди, чем они занимаются? Действительно ли экологическая партия состоит лишь из экологов или членами партии могут быть просто неравнодушные граждане?

- Есть такое ошибочное мнение, что если партия экологическая, значит, она состоит из одних экологов. Это не совсем так. Конечно же, экология — это основное направление нашей деятельности, но тем не менее мы занимаемся и другими вопросами: урбанистикой, качественной городской средой, инфраструктурой, градостроительством… Всем, что формирует устойчивое развитие города. Поэтому мы объединяем людей из абсолютно разных сфер, с разными интересами. Многие из них абсолютно не связаны напрямую с экологией, они просто работают по мере возможности для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки городские проблемы.

- На какие проблемы нужно в первоочередном порядке обратить внимание?

- Опираясь в первую очередь на обращения горожан, конечно же, это проблемы озеленения, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благополучия окружающей среды. В части озеленения, конечно же, это создание новых городских зеленых зон с постоянным озеленением. В части благоустройства — это создание качественных городских проектов с предварительным проведением необходимых экологических исследований, с привлечением горожан к обсуждению этих проектов, чтобы они реализовывались и создавались только с учетом мнения жителей и профильных специалистов. В части санитарно-эпидемиологического благополучия, могу сказать, обязательно обеспечение регулярного и качественного мониторинга состояния окружающей среды с публикацией данных в открытом доступе. Также создание безопасных санитарно-защитных зон на границах жилых домов с предприятиями, которые относятся к высокому классу опасности, как например асфальто-бетонные заводы, у нас, к сожалению, есть некоторые проблемы в этой сфере.

- Как, на ваш взгляд, с этими задачами справляются в администрации города? Есть за что поругать или больше хвалить?

- Где-то неплохо, но, к сожалению, пока проблем еще очень много, особенно что касается благоустройства и экологического состояния, здесь много над чем еще предстоит работать, но я могу только надеяться, что предложения, которые мы озвучиваем, услышат и к ним прислушиваются.

- В Петербурге каждый год сообщают, что осталось то два, то ни одного водоема, пригодных для купания. Вы как думаете, мы когда-нибудь услышим, что все водоемы в норме?

- Я очень надеюсь, что в водной столице нашей необъятной Родины всё-таки найдутся места для купания. Буквально на днях мы с юристами готовили запрос в Роспотребнадзор, попросили сообщить статистику, сколько водных объектов они уже успели исследовать, с конкретными датами проверки и, самое главное, результатами проб, какие были выявлены превышения концентрации вредных веществ, что это за вещества и удалось ли выявить источники загрязнения. Получив эту статистику, мы сможем предложить дорожную карту по очистке этих объектов и выделению на это необходимых средств. Мы также плотно взаимодействуем с депутатами в Заксобрании — в этом вопросе они смогут нас поддержать. Если выявят источники загрязнения, будем поднимать вопрос привлечения к ответственности этих загрязнителей за нанесение вреда окружающей среде.

- Насколько эта информация о проверках доступна для граждан? Можно ли зайти на какой-нибудь сайт или в чат-бот? Или эти данные можно получить только через обращение?

- Ежемесячно публикуются данные о состоянии водных объектов, где можно купаться, где нельзя. Есть лаборатория ГУП "Минерал", они проводят исследования в разных районах города, но, к сожалению, не всегда эти данные доступны и понятны обычным обывателям, поэтому здесь есть что дорабатывать. Нужно мониторинг делать, делать его повсеместным, анализировать большее количество показателей и потом стараться транслировать эти данные на понятном русском языке, чтобы они были ясны обычным горожанам, а не только специалистам.

- Другая актуальная тема для города — несанкционированные свалки. То говорят, что их ликвидируют, но они потом как-то снова появляются. Какая ситуация со свалками сейчас?

- Со свалками вопрос актуальный, действительно. Вы спрашивали, можно ли за что-то похвалить город — в части свалок могу отметить положительную работу. Только в этом году выделили порядка 900 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок и поручили всем администрациям районов активизировать работу в данном направлении.

Буквально за июнь-июль этого года отчитались об очистке порядка 17 тысяч кв. м, это где-то три футбольных поля. У правительства стоит амбициозная цель ликвидировать к 2030 году вообще все несанкционированные свалки в городе. Если продолжать работу в таком темпе, то, я считаю, это вполне реально. Важно отметить, что как минимум половина свалок была обнаружена именно по сообщениям горожан, и здесь все-таки важно продолжать активную работу с жителями.

- Немножко тему мусора раскроем, еще одно важное направление — это его переработка. Какая доля отходов сейчас перерабатывается?

- Насколько мне известно, порядка 37% мусора, но здесь важно учитывать, что берут в расчет не только многопоточный сбор отходов, но и двухпоточный. Это когда, грубо говоря, в один контейнер кидают смешанные отходы, а в другой стекло, пластик, и так далее. Также озвучивалась задача к 2030 году вывозить на свалки не более 50% отходов, но здесь, я считаю, все-таки важно вводить повсеместный многопоточный раздельный сбор отходов. Ну и все-таки важно работать не со следствием, а первопричиной, чтобы мусора в целом становилось меньше. Я считаю, что нужно на законодательном уровне работать с тем, чтобы у нас было как можно меньше неперерабатываемой или тяжело перерабатываемой упаковки. Нужно думать над стимулирующими мерами поддержки бизнеса, чтобы он переходил на более экологичные производство и упаковку.

- За кем первый шаг? Все-таки за потребителями, которые покупают эти товары в неперерабатываемой упаковке, или производителями?

- Мне кажется, здесь встречное движение. Должны и потребители стараться внедрять такие полезные привычки, но и государство должно заботиться и вводить стимулирующие меры для производителей, чтобы им было выгодно заниматься экологичным производство. Сейчас это затратно, производителям проще заплатить экосбор, нежели "заморачиваться" с такими вещами.

- Дадите несколько советов новичкам, как начать разумно относиться к своим бытовым отходам?

- Для начала я бы занялась самообразованием, если совсем с нуля. У нас сейчас в городе большое количество экосообществ, которые занимаются просвещением, они размещают в открытом доступе образовательные материалы, чтобы плавно погрузиться в тему. Дальше самое простое — начать сортировать опасные отходы, сдавать батарейки, ртутные лампочки. В городе сейчас множество различных пунктов приема, в торговых центрах, магазинах, поэтому это не требует каких-то особых навыков. Это несложно, при этом достаточно существенный вклад в экологию. А дальше по мере втягивания в процесс можно участвовать в субботниках, стараться переходить на более серьёзный раздельный сбор. Можно начать с картона, стекла, пластика, алюминия, но по мере возможностей. Сейчас многие организации проводят акции по сбору вторсырья в различных районах, и мы такие акции проводим. Пока только в Кировском районе, но мы надеемся масштабироваться.

- Есть мнение, что градозащита и экология — это темы относительно спекулятивные, на которых политические объединения набирают себе очки. Вы как к этому относитесь?

- Вы знаете, чем больше людей занимаются этими вопросами — тем лучше. Чем больше об этом говорят — тем больше общественного резонанса, тем лучше. Вода камень точит. Поэтому я считаю, что если больше людей в этом участвует, так и замечательно, здорово, пусть об этом больше говорят.

Проект "Простая экология" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга