Смольный спросил у Министерства науки о мерах по борьбе с рыжими слизнями

Комитет по природопользованию Петербурга направил запрос в Министерство науки и высшего образования о рекомендациях по борьбе с распространением рыжих слизней и исследованиях на эту тему. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на обращение депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева, рассказал он сам 23 июля в Telegram-канале.

В середине июля парламентарий рассказал главе комитета Кириллу Соловейчику о жалобах жителей Кировского и Красноселького районов на множество обнаруженных ими рыжих (испанских) слизней. Петербуржцы находили их рядом со своими домами, в парках и на детских площадках. В ответ на депутатский запрос в ведомстве сообщили, что в полномочия комитета не входит разработка мер по борьбе с распространением этого инвазивного вида слизней. Однако чиновники направили запрос в Министерство науки, в котором поинтересовались наличием исследований на эту тему и разработкой рекомендаций. Данные пообещали передать Цивилеву.

Как отметили в комитете, рост популяции слизней может быть вызван высокой влажностью, а также теплой зимой, за время которой не произошло элиминации части яйцевых кладок. Появление крупных слизней в ведомстве называют временным явлением для Петербурга, а не регулярным.

Эффективным методом борьбы с рыжими слизнями, со ссылкой на ученых, в комитете назвали ручной сбор, во время которого моллюсков опускают в ведро с соленой водой. При этом подчеркивается, что трогать их можно только в перчатках - во избежание заражения инфекцией.

Напомним, летом 2024 года бывший глава комитета по природопользованию Александр Герман лично продемонстрировал журналистам, как он собирал рыжих слизней в Гладышевском заказнике.

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