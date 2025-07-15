Дрозденко предложил изымать заросшие борщевиком земли сельхозназначения

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к депутатам Госдумы от региона с предложением разработать федеральную инициативу по упрощенному изъятию заросших борщевиком земельных участков сельхозназначения. Об этом чиновник сообщил в своем telegram-канале 15 июля.

Дрозденко напомнил, что в Ленобласти существует программа по борьбе с борщевиком, а муниципалы региона наделены правом штрафовать собственников земель, не избавляющихся от сорняка.

"Теперь нужна системная работа с крупными землевладельцами, которые не используют ценные аграрные земли по назначению и не следят за их состоянием", - написал губернатор 47-го региона.

Напомним, в феврале 2025 года в Законодательное собрание Петербурга был внесен законопроект о введении штрафов до 300 тысяч рублей за халатное отношение к борьбе с борщевиком. В 2024 году думская фракция ЛДПР предлагала наказывать губернаторов за произрастание этого растения. До этого, в 2023 году, депутат ЗакСа Алексей Цивилев предлагал подключить нейросети ГАТИ к обнаружению борщевика.

фото из канала Александра Дрозденко