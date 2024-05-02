В ЛДПР предложили штрафовать губернаторов за борщевик

Фракция ЛДПР в Госдуме сообщила 2 мая о подготовленном законопроекте, предусматривающем наказание глав регионов за произрастание борщевика Сосновского. Инициатива направлена для рассмотрения в правительство России.

"В ЛДПР убеждены, что государство должно наравне с гражданами отвечать за чистоту и порядок на своих землях. На сегодняшний день ответственность распространяется только на граждан, но не предусмотрена для государственных органов", — уточнил позицию партийцев официальный Telegram-канал фракции.

Наказывать чиновников либерал-демократы предлагают за борщевик, растущий на землях, находящихся в собственности регионов. Как отметил заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов, введение штрафов для губернаторов имеет целью стимулировать органы госвласти "держать в порядке свои земли".

Годом ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал запретить использование участков с борщевиком.

Фото: ЗАКС.Ру