Милонов предложил запретить использование земельных участков с борщевиком

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") находит нужным ввести в России дополнительные меры для борьбы с борщевиком Сосновского. Парламентарий сообщил 18 июля, что поделился своими мыслями на этот счет в обращении на имя главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

По мнению Милонова, причина бесконтрольного распространения борщевика коренится в том числе в халатном отношении собственников территорий. Многие поля и участки, находящиеся в собственности граждан или компаний, оказываются заброшенными и становятся "стихийными "питомниками"" для размножения вредного сорняка.

"При этом, надо отметить, ни штрафы, ни санкции, ни общественное осуждение не мотивируют таких недобросовестных собственников к исправлению ситуации", — отметил депутат.

В своем обращении к Патрушеву Милонов предложил разработать дополнительные меры по борьбе с борщевиком. В качестве примера он указал, что можно было бы "внедрить практику наложения запрета на любые формы использования земельных участков (включая продажу, сельхоз использование и пр.), зараженных борщевиком, до момента искоренения вредоносного растения".

Ранее Милонов солидаризировался с позицией спикера Госдумы Вячеслава Володина и призвал коллег отказаться от использования иномарок в пользу российских автомобилей.

Фото: gov.spb.ru