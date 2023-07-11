Милонов призвал депутатов избавляться от иномарок

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал коллег продать иномарки и пересесть на российские автомобили. Произошло это после того, как спикер парламента Вячеслав Володин высказался за отказ депутатов от поездок на зарубежных машинах.

"Я приветствую такую инициативу. <...> Если нам дадут возможность ездить на "Москвичах", то это будет вообще супер. Эта машина гораздо качественней, чем те, которыми мы сейчас пользуемся. Будет лучше, если вся Госдума продаст свои машины и купит отечественные", — заявил Милонов в комментарии НСН.

Избранный от Петербурга депутат добавил, что находит "неприличным" для депутатов ездить на дорогих иномарках. По его мнению, это не только "оскорбительно по отношению к собственным избирателям", но также "условно дискредитирует" не пользующихся премиальными моделями машин парламентариев.

Говоря о собственном автопарке, Милонов сообщил, что не располагает служебной машиной, зато имеет право пользоваться "старым Ford Mondeo". "Я езжу на китайской машине, которая является близким родственником современных китайских машин", — поведал он.

Отметим, в декларации за 2021 год Милонов указывал, что у него в собственности находятся два легковых автомобиля: Genesis G80 и Lada Vesta.

Во вторник на пленарном заседании Госдумы Володин предложил коллегам отказаться от служебных иномарок. В качестве возможной замены он прежних машин он упомянул автомобили "Москвич", "Лада" и Aurus.

Фото: ЗАКС.Ру