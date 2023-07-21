Цивилев предложил бороться с борщевиком при помощи нейросетей

К борьбе с борщевиком Сосновского следует подключить интеллектуальную систему выявления нарушений благоустройства, используемую Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ), считает депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев. Свою идею он изложил в обращении на имя врио главы инспекции Алексея Геращенко, копию которого опубликовал 21 июля в собственном Telegram-канале.

В письме депутат обратил внимание, что сейчас специалисты ГАТИ фиксируют точки произрастания борщевика в ходе мониторинга и на основе обращений петербуржцев. Между тем, по его мнению, ГАТИ могла бы задействовать для этого интеллектуальную систему, используемую для обнаружения нарушений благоустройства.

"Сейчас с ее помощью фиксируются и передаются в ведомство в реальном времени сведения о ямах на дорогах, несанкционированной установке кондиционеров, граффити на фасадах и других нарушениях, находящихся в ведении ГАТИ", — уточнил Цивилев.

Система, которую имеет в виду парламентарий, представляет собой установленный на автомобиль мобильный комплекс с видеокамерой. Аппаратура самостоятельно считывает информацию с камеры и фиксирует нарушения, о которых сообщает в ГАТИ. Помощь человека при этом не требуется. О тестировании подобного комплекса инспекция сообщала в конце марта.

Ранее темой борьбы с борщевиком заинтересовался избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил запретить использование земельных участков, на которых произрастает опасный сорняк.

Фото: ЗАКС.Ру