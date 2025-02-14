За попустительство борщевику в ЗакСе предложили штрафы до 300 тысяч рублей

На рассмотрение Заксобрания поступил проект о введении штрафов до 300 тысяч рублей за халатное отношение к борьбе с борщевиком, следует из данных на сайте петербургского парламента. Инициатива была зарегистрирована 12 февраля.

Проект подготовили депутаты ЗакСа от "Единой России" Всеволод Беликов, Алексей Макаров, Андрей Рябоконь, Александр Ходосок и Денис Четырбок, а также представительница "Новых людей" Ольга Герасина. Документ предусматривает внесение поправок в городские законы о благоустройстве и об административных правонарушениях.

В закон "О благоустройстве в Санкт-Петербурге" хотят прописать обязанность собственников объектов благоустройства и ответственных за эти объекты лиц "не допускать произрастание, цветение и обсеменение борщевика Сосновского путем применения установленных правительством Санкт-Петербурга методов борьбы с очагами заражения борщевика Сосновского и прекращения его дальнейшего распространения". Аналогичное требование будут предъявлять и к городским муниципалитетам.

Размеры штрафов для нарушителей перечисляются в поправке в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Согласно тексту проекта, обычным гражданам будут грозить взыскания в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы установят в пределах 30-50 тысяч, для юридических — в пределах 100-300 тысяч рублей.

"Составлять протоколы об административных правонарушениях будут уполномочены администрации районов Санкт-Петербурга, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности", — говорится в пояснительной записке.

Правом привлечения нарушителей к ответственности авторы планируют наделить районные администрации.

Борщевик Сосновского — вредный сорняк, чей сок при попадании на кожу способен вызывать под воздействием ультрафиолета ожоговые волдыри. В 2024 году думская фракция ЛДПР предлагала наказывать губернаторов за произрастание этого растения. До этого, в 2023 году, депутат ЗакСа Алексей Цивилев предлагал подключить нейросети ГАТИ к обнаружению борщевика.

Андрей Казарлыга, фото: lenobl.ru