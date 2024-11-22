"Подсудимая Рахова здесь?": Начался процесс по делу в отношении депутата ЗакСа

Калининский районный суд Петербурга 22 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Елены Раховой и трех других фигурантов. Члена фракции "Единая Россия" будут судить по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие считает, что в школу №619 якобы были трудоустроены "мертвые души" в период, когда Рахова была первым заместителем главы районной администрации. По мнению СК, действия фигурантов дела могли причинить ущерба на 25 млн рублей.

Перед началом заседания сотрудник суда вышла в коридор, чтобы проверить явку участников.

— Подсудимая Рахова здесь? - крикнула работник суда.

Сама Рахова пришла к зданию суда примерно за полчаса до назначенного времени. У дверей ее встречал коллега, член фракции КПРФ в парламенте Алексей Зинчук. В беседе с ЗАКС.Ру он пояснил, что хотел поддержать Рахову в такой непростой для нее день.

Само заседание продлилось около получаса. Судья установила личности участников процесса, а также запретила журналистам снимать фото и видео. В следующий раз заседание пройдет 23 декабря. Перенести слушание решили из-за необходимости адвоката Раховой изучить материалы дела - он занялся им только накануне.

После заседания депутат Алексей Зинчук проводил свою коллегу Елену Рахову до автомобиля, закрывая ее от объективов камер журналистов.

По версии следствия, в период с 2009 по 2023 год директор школы, ее заместитель, специалист по кадрам, а также заместитель главы администрации Калининского района, якобы фиктивно трудоустроили в образовательное учреждение шесть человек, которые фактически не работали. По делу проходят трое сотрудников школы №619: бывший директор Ирина Байкова, ее заместитель Екатерина Коледина и Наталья Пустильник.

О возможном уголовном деле в отношении депутата городского парламента стало известно еще в апреле 2023 года, однако официальных комментариев по этому поводу не было. Известно, что "Единая Россия" решила приостановить членство Раховой в партии.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру