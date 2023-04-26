Рахова не стала ни опровергать, ни подтверждать информацию о якобы предъявленных ей обвинениях

Депутат Заксобрания Петербурга Елена Рахова ("Единая Россия") отказалась раскрывать подробности об интересе следователей к своей персоне. Ранее "Фонтанка" со ссылкой на неназванные источники в следственных органах и в ЗакСе сообщила, что парламентарию и директору школы № 619 Ирине Байковой якобы предъявили обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

- Вся информация об этих действиях к разглашению запрещена. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Согласно 161 статье Уголовно-процессуального кодекса, никакая информация не разглашается. Откуда эта информация может быть - я понятия не имею. Без разрешения следователя я никакую информацию говорить не могу, - сказала Рахова корреспонденту ЗАКС.Ру.

Напомним, накануне в петербургских СМИ появились сведения о допросе Раховой в Следственном комитете. На следующий день депутат появилась на заседании городского парламента. Спикер ЗакСа Александр Бельский подтвердил, что следственные действия ведутся, однако никакой более подробной информации журналистам не дал.

В пресс-службе петербургского управления Следкома отказались комментировать ЗАКС.Ру сообщения о якобы предъявленных Раховой обвинениях.