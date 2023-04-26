Бельский про депутата Рахову: Проводятся следственные действия

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что не знает подробностей уголовного дела, в связи с которым депутата Елену Рахову якобы допрашивали в Следственном комитете, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Бельский считает, что за подробностями следует обратиться в правоохранительные органы.

- С Еленой Алексеевной Раховой мы сегодня разговаривали, я думаю, что на этот вопрос она может ответить сама. Действительно, проводятся следственные действия. На сегодняшний момент, насколько я знаю, разглашать, какие действия следственные проходят, она не может. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть те факты, которые были напечатаны в СМИ, - сказал Бельский.

Напомним, накануне "Фонтанка" писала, что Рахову допрашивают в Следственном комитете в связи с уголовным делом о мошенничестве в школе № 610 в Калининском районе. По данным издания, там были фиктивно трудоустроены близкие и друзья руководителей учреждения. Сама Рахова утверждает, что у нее "все хорошо", но поделиться деталями она не может.