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Новости 9:08

Рахова пришла на заседание парламента

фото ЗакС политика Рахова пришла на заседание парламента

Член "Единой России", депутат Елена Рахова явилась на заседание Законодательного собрания Петербурга 26 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Накануне СМИ сообщали о допросе парламентария в Следственном комитете из-за возможной связи с делом о мошенничестве в петербургской школе.

В разговоре с ЗАКС.Ру Рахова не стала говорить, действительно ли ее допрашивали. Она объяснила это тем, что "не может". Депутат обещала ответить на все интересующие вопросы позже, а также заверила, что у нее "точно все хорошо".

Утром 25 апреля правоохранительные органы пришли с обысками в школу № 619 и в квартиру ее директора, депутата МО № 21 Ирины Байковой. В образовательном учреждении, по данным "Фонтанки", с 2011 года якобы могли быть фиктивно трудоустроены близкие и друзья сотрудников школы. Ущерб может достигать 28 млн рублей.  

Первые сообщения о допросе депутата ЗакСа появились около шести вечера 25 апреля. На момент написания материала СК так и не сообщил о каких-либо следственным мероприятиях с участием депутата Заксобрания. Отметим, 26 апреля перед депутатами с докладом выступит губернатор Петербурга Александр Беглов

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Рахова Елена Алексеевна 




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