Рахова пришла на заседание парламента

Член "Единой России", депутат Елена Рахова явилась на заседание Законодательного собрания Петербурга 26 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Накануне СМИ сообщали о допросе парламентария в Следственном комитете из-за возможной связи с делом о мошенничестве в петербургской школе.

В разговоре с ЗАКС.Ру Рахова не стала говорить, действительно ли ее допрашивали. Она объяснила это тем, что "не может". Депутат обещала ответить на все интересующие вопросы позже, а также заверила, что у нее "точно все хорошо".

Утром 25 апреля правоохранительные органы пришли с обысками в школу № 619 и в квартиру ее директора, депутата МО № 21 Ирины Байковой. В образовательном учреждении, по данным "Фонтанки", с 2011 года якобы могли быть фиктивно трудоустроены близкие и друзья сотрудников школы. Ущерб может достигать 28 млн рублей.

Первые сообщения о допросе депутата ЗакСа появились около шести вечера 25 апреля. На момент написания материала СК так и не сообщил о каких-либо следственным мероприятиях с участием депутата Заксобрания. Отметим, 26 апреля перед депутатами с докладом выступит губернатор Петербурга Александр Беглов.

Константин Леньков