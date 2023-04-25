Депутата Рахову доставили на допрос в СК

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Елена Рахова заинтересовала следователей в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве посторонних в штат школы № 619, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. О вопросах СК к парламентарию еще раньше сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Рахову отправили на допрос в СК, пишет "Фонтанка". Ранее силовики пришли с обыском к директору школы № 619 и депутату местного совета № 21 Ирине Байковой. Ущерб для бюджета предварительно оценили в 28 млн рублей. По версии следствия, в школу с 2011 года были фиктивно трудоустроены родственники и близкие друзья работников.

Дозвониться до самой Раховой ЗАКС.Ру не удалось. Ее коллеги и однопартийцы, в том числе спикер ЗакСа Александр Бельский и лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник сообщили, что не в курсе ситуации.

Рахова заседает в ЗакСе с 2013 года. До этого в течение 9 лет работала заместителем по социальным вопросам главы Калининского района, на территории которого находится школа № 619. В 2003 году непродолжительное время была представителем губернатора в ЗакСе. Тогда городом временно руководил Александр Беглов.

За время своей парламентской деятельности прославилась тем, что во время телеэфира назвала "недоблокадниками" тех, кто прожил в блокадном Ленинграде меньше 120 дней. "Новая газета" в 2014 году писала о путешествиях дочери Раховой по США.