Депутата ЗакСа будут судить по делу о фиктивном трудоустойстве в школу

Следователи передали в суд материалы уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) в отношении трех сотрудников школы и депутата Законодательного собрания, сообщили в ведомстве 14 октября. Поводом для уголовного дела стало фиктивное трудоустройство в школу в период с 2009 по 2023 год. Ущерб бюджету по оценке правоохранительных органов может превышать 25 млн рублей.

По версии следствия, четверо обвиняемых, среди которых директор школы, ее заместитель, специалист по кадрам, а также заместитель администрации Калининского района, якобы фиктивно трудоустроили шесть человек, которые фактически не работали - их заработная плата перечислялась на банковские карты, которые были в распоряжении фигурантов дела. Описание неназванного депутата похоже на биографию Елены Раховой, которая занимала должность первого заместителя администрации Калининского района. В сентябре 2013 года она получила мандат депутата. Член фракции "Единая Россия".

"Таким образом в общеобразовательное учреждение было устроено шесть лиц, которые фактически там не работали, но на лицевые счета которых поступала заработная плата", - говорится в сообщении СК.

В ходе следствия у четверых обвиняемых арестовали имущества на 37,5 млн рублей. В Объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили ЗАКС.Ру, что материалы дела еще не поступили в суд.

Напомним, о возможном уголовном деле в отношении Раховой стало известно в апреле 2023 года. Тогда парламентарий никак не подтверждала свою причастность к расследованию. Председатель парламента Александр Бельский тогда говорил, что в курсе следственных действий, но более подробной информации не давал. Тогда же глава петербургского отделения "Единой России" Сергей Боярский заявил о приостановке членства Раховой в партии. В пресс-службе ЕР 14 октября уточнили, что этот статус с тех пор не менялся.

Отметим, в седьмом созыве Законодательного собрания это первый случай, когда депутат стал фигурантом уголовного дела.

Константин Леньков / фото ЗАКС.Ру