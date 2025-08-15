В Петербурге поднимут стоимость трудового патента для мигрантов

Стоимость трудового патента для мигрантов в Петербурге может вырасти в 2026 году. Соответствующий проект закона Петербурга был опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы 15 августа.

"Установить на 2026 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, в размере 2,570034", - говорится в документе.

Стоимость патента высчитывается исходя из базовой ставки, коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. В 2025 году базовая ставка составляла 1200 рублей, коэффициент-дефлятор - 2,594, а петербургский региональный коэффициент – 1,927525. В результате сам трудовой патент обходится иностранцам в 6 тысяч рублей.

Таким образом, если базовая ставка и коэффициент-дефлятор останутся на том же уровне, то стоимость патента в 2026 году возрастет до 8 тысяч рублей.

Отметим, что в конце июля губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко заключили соглашение, по которому на территории обоих регионов будет действовать один патент для иностранных граждан. Тогда же Дрозденко заявил, что регионы намерены поднять его стоимость до 8 тысяч рублей.

Напомним, патент на работу на территории России необходим для граждан стран, с которыми у РФ установлен безвизовый режим. Речь идет об Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Молдове и ряде других государств. Исключение распространяется только на граждан стран-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан).

При этом патент действует только на территорию региона, в котором он был выдан. Однако в мае Госдума приняла законопроект, по которому Петербург и Ленобласть, а также Москва и Подмосковье смогут заключить соглашение, в соответствии с которым на работу в этих регионах будет действовать единый патент.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру