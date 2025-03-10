Единый патент для иностранцев Петербурга и Ленобласти рассмотрят в Госдуме

Законопроект, позволяющий мигрантам, получившим патент на работу в Петербурге, трудиться в Ленобласти был внесен в Госдуму. Соответствующий документ появился в базе нижний палаты парламента 10 марта. Минфин сообщил о разработке соответствующей инициативы в конце февраля.

Проект был внесен в Госдуму правительством РФ. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, единый патент на несколько регионов предлагают ввести в Москве и Московской области, а также в Петербурге и Ленинградской области. Инициативу предлагается осуществлять через заключения соглашения между регионами.

В пояснительной записка говорится, что принятие законопроекта позволит "повысить мобильность трудовых ресурсов, сократить время привлечения их к трудовой деятельности в другом регионе и издержки работодателей". Там также приводится статистика миграционного учета, согласно которой до 15% иностранных граждан, оформивших патент в Московской области, стоят на миграционном учете в столице. Также 8 процентов владельцев "московского" разрешения стоят на учете в Московской области. Данные по Петербургу и Ленобласти в документе не приводятся. В записке отмечается, что подобная практика приводит к затратам как со стороны работника, так и со стороны работодателя из-за необходимости оформлять еще один патент.

В финансово-экономическом обосновании прописана возможность появления выпадающих доходов бюджетов регионов из-за уменьшения количества оформляемых патентов. Данную проблему предлагается решить за счет межбюджетного трансферта из бюджета другого субъекта, заключившего договор.

Напомним, что в начале марта глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что количество выдворенных из страны мигрантов в прошлом году увеличилось на 45%.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру