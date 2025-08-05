Смольный представил оптимистичный прогноз развития Петербурга до 2028 года

Комитет по экономической политике подготовил прогноз социально-экономического развития на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, документ опубликован 5 августа на сайте Смольного для общественного обсуждения. Документ предполагает позитивную динамику на следующую трехлетку. Похожий оптимизм чиновники демонстрировали и в составленном годом ранее прогнозе.

Прогноз на каждый из предстоящих трех лет представлен в двух вариантах: консервативном и базовом. Первый отличается от второго некоторой осторожностью и меньшими ожиданиями. Применительно к цифрам это означает, что зачастую они указаны меньшими, чем при базовом сценарии развития.

Как ожидается, среднедушевые доходы населения в следующие три года будут расти. По итогам 2028 год они составят 123 тысячи рублей на человека в месяц при консервативном сценарии и 126,6 тысячи при базовом. Величина прожиточного минимума за три года увеличится до 22,6 тысячи и 22,5 тысячи рублей соответственно. В 2025 году этот показатель составляет 19,3 тысячи на душу населения, а среднедушевые доходы должны составить 98,8 тысячи рублей.

При этом среднемесячная номинальная зарплата должна будет достичь по итогам следующей трехлетки 150,2 тысячи рублей (консервативный сценарий) или же 156,5 тысячи рублей (базовый сценарий). Прогноз на 2025 год отталкивается от цифры в 122,5 тысячи рублей.

Отметим, что по итогам января-мая 2025 года средняя начисленная заработная плата в Петербурге составила 115,9 тысячи рублей, сообщил ранее Петростат.

Ожидают в Смольном и дальнейший рост туристического потока. Так, в 2025 году Петербург должен будет принять 889 тысяч иностранных туристов и 11,4 млн гостей из других регионов России. Консервативный сценарий по итогам 2028 года предусматривает 13,3 млн российских туристов, базовый говорит о 13,9 млн человек. Количество побывавших в Петербурге иностранцев, как ожидают чиновники, в обоих случаях превысит 1 млн человек.

Консервативный сценарий предполагает, что в 2028 году валовый региональный продукт Петербурга достигнет уровня 17,4 трлн рублей. Базовый сценарий предусматривает ВРП в размере 18,1 трлн рублей. При этом в 2024 году показатель равнялся 12,5 трлн, а оценка на 2025 год составляет 14,1 трлн рублей.

Индекс потребительских цен при консервативном сценарии составит 4,5 % на конец 2026 года и по 4,4 % на конец 2027 и 2028 годов. Базовый сценарий предполагает размер инфляции на уровне 4,2 % в 2026 году и 4,1 % в 2027-2028 годах. Оборот розничной торговли за три года вырастет до 4,3 трлн и 4,4 трлн рублей в зависимости от сценария. При этом в 2025 году оборот в рознице ожидают на уровне 3,5 трлн рублей.

По прогнозу чиновников, объем инвестиций также должен будет расти год от года. Если по итогам 2025 года в Петербурге ожидают 1,7 трлн инвестиций в основной капитал, то в 2028 году Смольный рассчитывает видеть их в размере 2,2 трлн при консервативном сценарии и 2,3 трлн при базовом.

Количество трудовых мигрантов должно будет увеличиться с 241,8 тысячи человек, предполагаемых в 2025 году, до 255,8 тысячи человек в 2028 году. Общая численность рабочей силы за тот же период должна будет вырасти с 3,26 млн человек до 3,3 млн человек. Количество детей в детских садах подрастет с 254,4 тысячи до 266-268,4 тысячи, учеников школ — с 633,7 тысяч до 690,4-696,4 тысячи человек. Подрастет и число студентов вузов: с 351,1 тысячи в 2025 году до 352,1-353,1 тысячи человек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру