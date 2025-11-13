Смольный продлит на 2026 год запрет мигрантам работать таксистами и курьерами

В Петербурге могут продлить на весь 2026 год действие запрета на привлечение мигрантов к работе в такси и службах доставки, соответствующий проект постановления появился на сайте Смольного 13 ноября. Документ представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 27 ноября.

"Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, <...> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", — говорится в тексте проекта постановления.

В документе перечислены сферы деятельности, заниматься которой иностранцы не смогут в следующем году. Это работа водителями легковых такси и курьерская деятельность, в том числе связанная с доставкой заказов с помощью транспорта, с доставкой еды на дом и "деятельность курьерская прочая". Действие запрета не распространяется на иностранцев, приехавших из стран — членов ЕАЭС, то есть из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Компаниям, работающим в сфере доставки и такси, следует в срок до 1 января 2026 года "привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с постановлением". При этом комитет по труду и занятости населения должен будет до начала августа представить губернатору предложения о продлении запрета на весь 2027 год.

Сейчас действие запрета на привлечение мигрантов к работе в такси и доставке установлено до конца 2025 года. Ограничения были введены прошедшим летом двумя постановлениями, подписанными с разницей в полмесяца. В обоих случаях для адаптации бизнеса вводился трехмесячный переходный период.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру