Новости 7 января 2026, 18:13

Минтранс России подтвердил задержание танкера "Маринэра" армией США

Судно "Маринэра", задержанное военно-морскими силами США 7 января в Атлантическом океане, получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря, сообщили в Министерстве транспорта России. Сейчас связь с судном утеряна.

"Сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились  военно-морские силы США, связь с судном была утеряна", – говорится в сообщении Минтранса. 

Во время высадки ВМФ США танкер "Маринэра" находился в открытом море за пределами территориальных вод какого-либо государства, уточнил Минтранс. Нормы Конвенции ООН по морскому праву не позволяют каким-либо странам применять силу в отношении судов, находящихся в открытом море и зарегистрированных надлежащим образом в юрисдикции других государств, напомнили в ведомстве. 

Ранее Европейское командование ВС США заявило, что судно "Маринэра" (в ведомстве оно упоминается как M/V Bella 1) было задержано из-за нарушения санкций США. 

Константин Леньков


