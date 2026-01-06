МИД России высказался за сохранение суверенитета Венесуэлы

Министерство иностранных дел России опубликовало 6 января заявление о поддержке уполномоченного президента Республики Венесуэла Делси Родригес. В российском ведомстве сообщили, что поддерживают стремления иностранного государства по защите своего суверенитета и национальных интересов.

"Данный шаг демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство и сохранить выстроенную в соответствии с национальным законодательством вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне", - сказано в заявлении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что желают успехов Родригес в решение стоящих перед Венесуэлой задач. Также министерство выразило готовность "продолжать оказывать необходимую поддержку". В МИДе отметили, что Венесуэле должно быть гарантировано право определять свою судьбу без внешнего вмешательства.

"Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН", - сообщили в российском министерстве.

Напомним, утром 3 января США провели военную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После произошедшего МИД России призвал освободить иностранного руководителя.

Фото: ЗАКС.Ру