Продажи новых автомобилей сократились на 16% в 2025 году в Петербурге

По итогам 2025 года продажи новых автомобилей в Петербурге сократились на 16%, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Минпромторга. Всего реализовано 83 599 машин.

По информации издания, самые активные продажи были в декабре 2025 года. Тогда рост составил 19%, пишет СМИ со ссылкой на автоэксперта Дениса Гаврилова. Также рост был зафиксирован в ноябре — на 5%. Причина увеличения продаж — предстоящее повышение цен на автомобили, отмечает издание.

Напомним, с 1 января 2026 года в России увеличился утильсбор на автомобили. Стоимость машин из-за этого может вырасти на 10-20%.

Фото: ЗАКС.Ру