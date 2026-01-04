ФССП заявила об уменьшении числа выдворенных мигрантов

Судебные приставы за 11 месяцев 2025 года выдворили из России свыше 54 тысяч иностранных граждан за нарушения законодательства, сообщил 4 января ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Относительно аналогичного периода 2024 года этот показатель снизился в полтора раза.

"За [первые] 11 месяцев 2025 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства", — говорится в заявлении ФССП.

При этом в январе — ноябре 2024 года из страны выдворили 79 тысяч лиц без российского гражданства. За весь 2024 год выдворению подверглись свыше 87 тысяч иностранцев, что почти в два раза превышает показатели 2023 года. Тогда подобная мера коснулась 44 тысяч иностранцев.

Отметим, что с февраля 2025 года решения о выдворении иностранцев, нарушивших правила въезда или пребывания в России, а также незаконно ведущих трудовую деятельность, принимают должностные лица МВД. Прежде этими вопросами занимались суды.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру