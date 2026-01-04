В 2025 году свыше 1,2 тысячи человек приговорены по делам об экстремизме

За первые 11 месяцев 2025 года суды в России приговорили 1 251 человека по 989 делам об экстремизме, сообщил 4 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. Реальные сроки лишения свободы назначили 591 осужденному, еще 372 осужденных получили условные сроки. Прочим 288 фигурантов назначили иные виды наказаний, в том числе штрафы.

Приговоры за организацию и участие в деятельности экстремистских организаций выслушали 326 человек, еще 271 были приговорены по делам о призывах к экстремистской деятельности, а 147 человек — по делам о финансировании экстремистской деятельности. Кроме того, за повторную пропаганду нацистской или экстремистской символики были приговорены 174 человека, а за возбуждение ненависти или вражды — 51 человек.

Еще 300 фигурантов были осуждены за иные преступления, совершенные по мотивам политической, религиозной и иным видам ненависти или вражды.

