Схрон с оружием обнаружили у одного из фигурантов дела главы МО "Дачное"

Следственный комитет отчитался 4 января об обнаружении тайника с оружием в офисе одного из подозреваемых по делу об убийствах группой лиц из корыстных побуждений (пп. а, б, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 — п. е, ж ч. 2 ст. 105 УК РФ) в 2003 году. Фигурантами по делу проходят четыре человека, включая главу МО "Дачное" Вадима Сагалаева и его заместителя Игоря Заболотного.

"В офисном помещении одного из подозреваемых обнаружен тайник с оружием организованной преступной группы, который замурован в стену по поручению её лидера", — сообщили в СК.

Судя по опубликованной видеозаписи, из схрона извлекли в частности автомат Калашникова с патронами, пистолеты и гранатомет. Изъятое оружие будет направлено на экспертизу.

О задержании Сагалаева и Заболотного стало известно 29 декабря, в тот же день в "Единой России" заявили о намерении приостановить членство главы МО в партии. Обоим вменяют организацию убийства коммерсанта, его жены и охранника из-за перераспределения акций ОАО "ВНИИГИДРОЛИЗ" и ЗАО "Сайнтек". Кроме того, Сагалаев обвиняется в организации покушения на убийство другого предпринимателя путем подрыва его машины. Последнее не состоялось, поскольку исполнителя спугнули при закладке взрывного устройства посторонние люди, и он сбежал. На следующий день после задержания суд отправил двух муниципалов под арест до конца февраля.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет (скриншот видео)