"Единая Россия" приостановит членство Вадима Сагалаева в партии

Петербургское отделение "Единой России" собирается приостановить членство главы МО "Дачное" Вадима Сагалаева в партии, сообщил ЗАКС.Ру пресс-секретарь объединения Станислав Кукарцев. Аналогичные меры предпримут в отношении замглавы округа Игоря Заболотного.

– Членство в партии будет приостановлено на период до вынесения приговора, – сообщил ЗАКС.Ру Кукарцев.

Ранее в этот день СМИ сообщили о задержании муниципалов из-за их возможной причастности к покушению на организацию взрыва автомобиля коммерсанта и убийства трех человек в 2003 году.

Страница с биографией Вадима Сагалаева уже удалена с сайта "Единой России", обратил внимание ЗАКС.Ру. Сагалаев возглавляет МО "Дачное" с 2004 года. Каждый раз он избирался от "Единой России". Заболотный также длительное время является депутатом МО "Дачное".

Константин Леньков / Фото: МО "Дачное"