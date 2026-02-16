ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 16 февраля 2026, 17:41

В Карелии призывника оштрафовали за обжалование решений призывных комиссий

В Карелии призывника оштрафовали за обжалование решений призывных комиссий

Петрозаводский городской суд в Карелии оштрафовал на 100 тысяч рублей 27-летнего мужчину за обжалования решений призывных комиссий, сообщила объединенная служба судов региона. Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу (ст. 328 УК РФ). Также фигурант должен будет выплатить в бюджет 40 тысяч рублей процессуальных издержек на работу защитника.

Житель Петрозаводска стоял на воинском учете с 2015 года, он был признан годным к прохождению военной службы. Суд признал, что с 2018 года гражданин уклонялся от призыва: не приходил в военный комиссариат без уважительных причин и неоднократно обжаловал решения призывных комиссий "без заинтересованности в итоговом судебном решении". Суд счел такое поведение злоупотреблением правом на меры судебной защиты.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.  

В начале февраля 2026 Приозерский районный суд арестовал на два месяца сотрудника военкомата Михаила Зеленцова по обвинению в получении взяток. Следствие полагает, что с февраля 2023 года по апрель 2024 года он мог участвовать в незаконной выдаче военных билетов.

Дарья Нехорошева


