Беглов и Патрушев открыли бассейн в здании Пробирной палаты

Губернатор Александр Беглов и глава Морской коллегии Николай Патрушев открыли 16 февраля многофункциональный спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова, сообщили в администрации главы города. Комплекс располагается в восстановленном здании Пробирной палаты и Пробирного училища, он получит имя героя Невского пятачка, начштаба 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии Александра Соколова.

Главой комплекса назначен участник кадровой программы Смольного для участников СВО "Время героев Санкт‑Петербурга" Родион Федоров. На открытии Беглов вручил знак "За заслуги перед Санкт‑Петербургом" предпринимателю Году Нисанову, компания которого выполняла строительные работы.

В своем выступлении Беглов напомнил о сложностях, которые стояли перед строителями. Он отметил, что от здания оставалась одна стена, ситуация с фундаментом была тяжелой, а выполнение работ усложняло наличие жилых домов поблизости. Тем не менее, по оценке губернатора, достигнутый результат оказался успешным.

"Совместные усилия федеральных властей, городского правительства, ответственного бизнеса принесли результат. Петербург получил новый спортивный объект в историческом центре и возрожденный памятник", — заявил Беглов и отметил, что специалисты смогли сохранить исторический фасад по Казанской улице.

Проект разрабатывали с учетом пожеланий школы № 211, выпускником которой был Патрушев. Сам глава Морской коллегии поблагодарил правительство города за выполнение работ.

"Теперь здесь прекрасный 25-метровый бассейн и замечательные гребные тренажеры, залы для тренировок. В первую очередь комплекс предназначен для учеников лицея № 211 и гимназии № 2, но здесь также будут восстанавливаться участники СВО", — отметил Патрушев.

Ежедневно в комплексе смогут заниматься до 360 жителей центральных районов города. Там планируют проводить занятия для пожилых людей и для участников СВО, а также для членов их семей.

Здание Пробирной палаты не использовалось годами, в 2008 году после демонтажных работ от него осталась одна стена. В 2021 году появилась информация о планах приспособить его под Еврейский музей и Музей толерантности, однако проект не был реализован.

Андрей Казарлыга