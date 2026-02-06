Суд на два месяца арестовал экс-военкома Приозерска

Приморский районный суд отправил под арест до 4 апреля сотрудника военкомата Приозерска и Приозерского района Ленобласти, депутата Приозерского городского поселения Михаила Зеленцова по обвинению в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила 6 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие полагает, что фигурант мог участвовать в схеме с незаконной выдачей военных билетов не служившим в армии лицам.

В течение 15 лет, до конца января 2025 года, Зеленцов занимал пост военного комиссара Приозерска и Приозерского района. Позже, в сентябре, он занял должность начальника отделения предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военкомата.

Следствие считает, что в октябре 2022 года некий сотрудник военкомата договорился с Зеленцовым о том, чтобы за деньги освобождать от призыва в армию не желающих служить молодых людей. В том же месяце соучастники оформили военный билет не названному призывнику, который заплатил им 150 тысяч рублей. Сумму Зеленцов и коллега поделили пополам. При выдаче военного билета сотрудник военкомата предложил молодому человеку поучаствовать в схеме, на что тот согласился.

"Последний решил доводить до взяткодателей о необходимости передачи общей суммы взятки в размере не менее 200 000 рублей, из которой оставлять себе не менее 50 000 рублей в качестве собственной доли от полученной взятки", — отметили в пресс-службе судов.

Как полагает следствие, в период с февраля 2023 года по апрель 2024 года фигуранты выдали военные билеты шестерым молодым людям. Сумма взяток варьировалась от 200 тысяч до 290 тысяч рублей.

Зеленцов был задержан накануне, 5 февраля. Информацию о раскрытии схемы с получением взяток от призывников региональное ГУ МВД распространило в пятницу. Ведомство сообщило об одном задержанном без указания, о ком именно идет речь. В суде Зеленцов возражал против назначения ему ареста.

