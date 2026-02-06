Бывший глава юруправления комстроя Николаенко приговорен к 8,5 годам колонии

Смольнинский районный суд приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима бывшего начальника юридического управления комитета по строительству Евгения Николаенко по обвинению в двух эпизодах получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила 6 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также он должен будет выплатить штраф в размере 3 млн рублей. Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда.

Против Николаенко также выдвигались обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Суд освободил его от наказания по этой статье в связи с истечением сроков давности.

Как установил суд, к участию в коррупционных схемах Николаенко привлек бывший замглавы комстроя Виталий Жданов. Последний предложил ему поучаствовать в получении взятки от фактического главы ООО "СтройГрад" Давида Махатели. Деньги в сумме 1,25 млн рублей передавались за составление и подписание положительного правового заключения без проведения проверки предоставленных фирмой подложных банковских гарантий. Николаенко ответил на предложение согласием.

После подготовки необходимых бумаг на счета "СтройГрада" поступило 190,5 млн рублей. Из этой суммы на расчетный счет ООО "СК "Единые решения"" под видом авансовых платежей поступило 28,2 млн рублей. На деле же средства предназначались Жданову и Николаеву, а также посреднику Владимиру Артееву. Последний забрал себе 26,9 млн рублей, а оставшиеся 1,25 млн передал чиновникам. Жданов получил 1 млн, Николаенко достались 250 тысяч.

Также Николаенко обвинялся в том, что в конце 2012 года согласился занять пост начальника юруправления комстроя и действовать на этом посту в интересах представляемых Артеевым компаний ООО "СФ "Де Люкс", ООО "БалтЭнерго" и ООО "СТИК". За это ему обещали по 250 тысяч рублей ежемесячно. Всего он получил 10 переводов на общую сумму 2,5 млн рублей.

"Николаенко <...> совершал действия в пользу указанных организаций путем принятия решения о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственных контрактов", — отмечает пресс-служба судов.

Вину по предъявленным обвинениям Николаенко не признал.

Суд арестовал Николаенко в июне 2018 года. В ходе заседания чиновник демонстративно порвал заграничный паспорт. Жданов выслушал приговор в июне 2020 года. Его осудили на 7 лет и 7 месяцев условно с выплатой штрафа в размере 12 млн рублей. В июле 2025 года Жданов возглавил Леноблводоканал.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру