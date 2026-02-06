Сотрудница петербургской школы выплатит штраф за незакрытую калитку

Мировой судья участка № 92 оштрафовала на 30 тысяч рублей заместителя директора школы № 191 по административно-хозяйственной работе Ларису Азовцеву за нарушение требований к антитеррористической защищенности (ст. 20.35 КоАП РФ), рассказала 6 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной послужила открытая калитка в день, когда ученик школы напал с ножом на педагога.

Судья установила, что 15 декабря в 14:00 Азовцева нарушила требования постановления правительства об антитеррористической защищенности объектов, подведомственных Министерству просвещения. Конкретно речь шла о том, что у калитки на улице не работал магнитный замок. Из-за этого был возможен беспрепятственный проход посторонних лиц на территорию образовательного учреждения. Также в вину Азовцевой поставили формальное отношение к проведению обходов, отсутствие охранной сигнализации и то, что архивирование и хранение данных с камер не ведется в непрерывном режиме.

Сама сотрудница вину признала частично. По ее словам, сотрудник охраны отключил магнитный замок после вызова полиции и скорой помощи в связи с нападением на учительницу, произошедшим в школе утром 15 декабря. Инцидент также помешал вовремя проверить журнал обхода здания, заявила она. Говоря об охранной сигнализации, она отметила, что школа подавала заявку для этого, но не была включена в соответствующую адресную программу. В отсутствие сигнализации в школе имеется круглосуточная охрана.

Доводы о том, что калитка была открыта для прохода полиции и медиков, судья отклонила. Внеплановая проверка проходила спустя семь часов после инцидента, при этом оперативные службы прибыли на место спустя несколько минут после инцидента, отметила она. Также она указала, что охрана не может заменить сигнализацию, поскольку школа должна располагать и тем, и другим.

Напомним, утром 15 декабря 2025 года 15-летний ученик школы № 191 напал на учительницу математики, нанеся ей не менее трех ножевых ударов. Педагог смогла вырваться и выбежала из кабинета, позже ей оказали медицинскую помощь. Подросток попытался совершить суицид, но ему помешали. Суд арестовал его до 15 февраля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру