На экс-главу петербургской ГИ составили протокол за пикет в поддержку Федосеева

В отношении экс-главы петербургского отделения ликвидированной "Гражданской инициативы" Андрея Склярова составили протокол о нарушении установленного порядка пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ), сообщил политик 5 февраля в социальных сетях. По его словам, в полиции говорят, что он не согласовал одиночную акцию. Речь идет о пикете в поддержку члена "Общества. Будущее" Саввы Федосеева, устроенном Скляровым в сентябре 2025 года.

В середине сентября Кировский районный суд арестовал Федосеева на 15 суток из-за поста с фотографией Алексея Навального*, посчитав это демонстрацией запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ). На следующий день, 15 сентября, Скляров вышел с плакатом к зданию ИВС на Захарьевской улице, протестуя против принятого решения. Он сообщил, что простоял там около 20 минут, "пока плакат окончательно не размок" под дождем.

"Проходу граждан я не мешал, и всё бы было хорошо, только вот господа полицейские заметили репост записи из этого телеграм-канала в другом", — описал происходившее на акции Скляров, рассказывая о составленном на него протоколе.

Скляров выразил несогласие с доводами полиции насчет необходимости согласования пикета. Рассмотрением дела займется Дзержинский районный суд, заседание намечено на 10 февраля.

Напомним, Федосеев провел под арестом 13 из 15 назначенных ему суток, поскольку горсуд смягчил первоначальное наказание. В январе же Третий кассационный суд общей юрисдикции и вовсе отменил постановление об аресте политика. Это произошло по формальным причинам из-за неверно рассчитанного срока, прошедшего с момента выявления правонарушения.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: Андрей Скляров