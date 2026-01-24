ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 24 января 2026, 13:23

Постановление об аресте Федосеева отменили по формальным признакам

Постановление об аресте Федосеева отменили по формальным признакам

Сугубо формальные основания послужили причиной постановления об отмене ареста члена "Общества.Будущее" Саввы Федосеева, рассказал 24 января в своем telegram-канале адвокат активиста Алексей Калугин. По его словам, это произошло из-за неточно рассчитанного срока, прошедшего с момента выявления нарушения.

Речь идет об аресте Федосеева по делу о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ), произошедшем осенью. Поводом для этого послужила публикация фотографии Алексея Навального* в посте, вышедшем в день смерти оппозиционера 16 февраля 2024 года.

"К сожалению, отмена произошла по формальным обстоятельствам, поскольку был неверно посчитан срок с момента выявления правонарушения", — написал адвокат.

Калугин отметил, что у Федосеева сохраняется возможность оспорить вынесенное постановление в Верховном суде.

В середине сентября 2025 года Кировский районный суд арестовал Федосеева на 15 суток, позже Горсуд сократил на два дня срок назначенного активисту ареста. В январе стало известно, что Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил вынесенное постановление.

Привлечение к административной ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики означало для Федосеева невозможность участия в выборах в 2026 году. Решение Третьего кассационного суда устранило эту преграду.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


