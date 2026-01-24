Постановление об аресте Федосеева отменили по формальным признакам

Сугубо формальные основания послужили причиной постановления об отмене ареста члена "Общества.Будущее" Саввы Федосеева, рассказал 24 января в своем telegram-канале адвокат активиста Алексей Калугин. По его словам, это произошло из-за неточно рассчитанного срока, прошедшего с момента выявления нарушения.

Речь идет об аресте Федосеева по делу о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ), произошедшем осенью. Поводом для этого послужила публикация фотографии Алексея Навального* в посте, вышедшем в день смерти оппозиционера 16 февраля 2024 года.

"К сожалению, отмена произошла по формальным обстоятельствам, поскольку был неверно посчитан срок с момента выявления правонарушения", — написал адвокат.

Калугин отметил, что у Федосеева сохраняется возможность оспорить вынесенное постановление в Верховном суде.

В середине сентября 2025 года Кировский районный суд арестовал Федосеева на 15 суток, позже Горсуд сократил на два дня срок назначенного активисту ареста. В январе стало известно, что Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил вынесенное постановление.

Привлечение к административной ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики означало для Федосеева невозможность участия в выборах в 2026 году. Решение Третьего кассационного суда устранило эту преграду.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру