Подросток получил условный срок за ложное сообщение о теракте в Петербурге

Московский районный суд Петербурга признал виновным несовершеннолетнего в заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 11 марта. Суд установил, что год назад обвиняемый позвонил в службу экстренной помощи и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в школе.

Звонок поступил около 13 часов 16 марта прошлого года. Подросток не уточнил, о каком именно заведении идет речь. Информация оказалась ложной. По мнению суда, такие действия создавали угрозу для безопасности людей и дестабилизировали работу экстренных и правоохранительных служб.

В результате суд признал подростка виновным в заведомо ложном сообщении теракте и назначил ему три года лишения свободы с испытательным сроком два года.

В сентябре прошлого года полиция Петербурга задержала бездомного из-за заведомо ложных сообщений о теракте. Двумя днями ранее мужчина заявил о якобы имеющейся угрозе теракта в универсаме на проспекте Мечникова, однако правоохранители не нашли подтверждений информации о возможной опасности.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру