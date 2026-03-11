"Единая Россия" начала принимать заявки на праймериз

Само электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая, регистрация избирателей - с 20 апреля по 29 мая.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что участникам предварительного голосования предстоит серьезная конкуренция и активная работа с избирателями.

"Мы остаемся единственной политической силой, которая определяет кандидатов в открытой и честной борьбе, опираясь на мнение жителей регионов. "Единая Россия" не боится внутренней конкуренции, готова к честному разговору и к тому, чтобы слышать критику, поддерживать инициативы граждан и советоваться с ними", - подчеркнул он.

Принять участие могут все избиратели, зарегистрированные на территории соответствующих регионов. Сенатор и член генсовета партии Сергей Перминов сообщил, что кандидаты смогут участвовать в праймериз либо по одномандатному округу, либо по партийным спискам, без совмещения этих форм. К участию не допускаются члены других партий, иноагенты, лица с судимостью, иностранным гражданством, видом на жительство за рубежом или наличием зарубежных активов и финансов.

Подать заявку на праймериз смогут беспартийные кандидаты, однако в случае победы для включения в итоговый список "Единой России" им потребуется получить партийный статус - стать членом партии или ее сторонником.

Как сообщал Перминов в ноябре прошлого года, в партии сохранилась преференция для участников специальной военной операции. За ними закрепили 25% голосов в рамках процедуры.

Праймериз "Единой России" стартовал и в Петербурге. На прошлой неделе сформировали оргкомитет по подготовке к выборам в городе. Его возглавил глава регионального отделения партии, спикер петербургского парламента Александр Бельский.

В 2026 году пройдут избирательные кампании в Госдуму, Заксобрание и выборы местных депутатов в МО "Автово".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру