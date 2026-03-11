Комсомольцы передали в приемную Милонова премию "Золотые макарошки"

Активисты петербургского отделение ЛКСМ Александр Рогожкин и Тимофей Федоров посетили приемную депутата Государственной думы Виталия Милонова, чтобы передать парламентарию кубок за победу в народном голосовании "Золотые макарошки". Победителей премии отбирают среди авторов самых резонансных высказываний. В этот раз Милонов получил приз за мнение, озвученное в 2025 году. Тогда он негативно высказался об автомобилистах, которые наглухо тонируют стекла в своей машине.

Представители ЛКСМ пришли с наградой в приемную депутата на Малодетскосельском проспекте. Застать Милонова на месте им не удалось, однако дружелюбная сотрудница приемной парламентария пообещала передать кубок начальнику.

Милонов становится лауреатом комсомольской премии второй год подряд. В 2024 году награду ему принесло предложение тратить средства материнского капитала на приобретение лошадей вместо автомобилей. Парламентарий назвал такой вид транспорта надежным.

Премия "Золотые макарошки" вручается с 2018 года. В ЛКСМ ее учредили после высказывания министра труда Саратовской области Натальи Соколовой, которая во время дискуссии о прожиточном минимуме посоветовала питаться на 3,5 тысячи рублей, отметив, что "макарошки всегда стоят одинаково". За эту фразу ее уволили. В 2019 году, например, премию "Золотые макарошки" получил губернатор Архангельской области Игорь Орлов за критику противников строительства мусорного полигона в Шиес.

Константин Леньков / Фото: Александр Рогожкин